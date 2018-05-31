Çentikli Google Pixel 3 Serisi Yolda

Geçtiğimiz günlerde Google'ın yeni Pixel 3 serisinin ekran koruyucuları sızdırılmıştı. Bu ekran koruyucularından hareketle Pixel 3 ve 3 XL'nin konsept görsellerini hazırlayan tasarımcılar, başarılı bir telefon örneği ortaya koymuşlar.

Weibo tarafından sızdırılan ekran koruyucularında, her iki cihazın da çerçevesiz ekranla geleceği gözlemlenmişti. Hatta 3 XL'nin çentikli bir yapıya sahip olduğunu gösteren görsellerde Google'ın tasarımda büyük yeniliklere gittiğini söyleyebilmiştik. Bu ekran koruyucularını baz alarak konsept çalışmasında bulunan tasarımcıların yaptığı çalışmalarda Google Pixel 3 serisi gözler önüne seriliyor.

Cihaz hakkında sızdırılan bazı bilgilerle de örtüşen bu render görsellerinin, Pixel 3 ve 3 XL hakkında bir fikir veriyor. Google Pixel 3'ün ekran tasarımına baktığımızda, geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 2 XL'ye benzediğini görebiliyoruz. Yani ekran tasarımında pek farklılığa gitmeyen Google'ın arka tarafta ise parmak izini orta kısma, Google logosunu alt tarafa ve kamerayı da dikey olarak yerleştirebileceği düşünülüyor.

Google Pixel 3 XL'de ise bambaşka bir tasarım yer alıyor. Olabildiğince küçük tutulmuş bir çentik ile kullanıcıları karşılayan 3 XL'nin yan çizgileri de olabildiğince ince tasarlanmış. Ancak alt taraftaki siyah gövdenin ekrana oranla kalın yapılması ve sade bırakılması tartışma konusu olacak gibi gözüküyor.

Şimdilik kesin olmayan bu görsellerin yalnızca sızıntılardan yola çıkarak tasarlandığını unutmayın. Gerçek Google Pixel 3 serisi için Google'ın düzenleyeceği lansman tarihini bekliyoruz. Peki ya siz bu Google 3 ve 3 XL hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.