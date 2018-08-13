Çentikli Huawei Mate 20 Lite Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi konumunda olan Huawei, Mate 20 serisiyle yine çok konuşulacak gibi gözüküyor. Mate 20 Lite'ın ortaya çıkan basın görsellerinde cihazın çentikli olduğu aynı zamanda teknik özellikleri sızdırıldı.

Daha önceden P20 serisiyle ve ardından Nova telefonlarıyla çentik tarzına ayak uyduran Huawei, Mate 20 serisinde de bu modayı devam ettirecek. Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Lite adıyla gelecek üç farklı telefondan en az birine çentik tasarımını kazandırmak isteyen Çinli üretici, alt tarafta ise siyah şeride yer verecek.

Sızdırılan basın görsellerine göre Mate 20 Lite'ın çok daha ince bir model olabileceğini söyleyebiliriz. 6.3 inç 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranı barındıracak olan Mate 20 Lite'ın yan çerçeveleri de yok denecek kadar küçük tutulmuş. Donanım tarafında ise sekiz çekirdekli Kirin 710 yonga setinden gücünü alacak cihazda 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunacak.

Selfie'nin Yeni Kralı Olabilir

Arkada ve önde çift kamera kurulumuna sahip olacak Mate 20 Lite'ın arka tarafında 20MP ve 2MP kamera, ön tarafında ise 24MP ve derinlik algılamaya sahip 2MP'lik selfie kamera kurulumu yer alacak. Selfie çekimlerinde iddialı olacak modelin Android 8.0 Oreo desteğini sağlayacağını belirtmek gerekiyor.

Orta sınıf premium sınıfına hitap edecek gibi gözüken Mate 20 Lite'ın siyah ve altın renk seçenekleriyle sunulacağı, fiyat etiketinin de 400 dolar civarında olabileceği düşünülüyor. Son olarak telefonun sonbahar döneminde tanıtılması planlanıyor. Peki ya siz Huawei Mate 20 Lite hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!