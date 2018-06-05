Çentikli Lenovo Z5 Tanıtıldı

Bir süredir 'tam çerçevesiz' akıllı telefon sızıntılarıyla teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden Lenovo Z5 en sonunda tanıtıldı. Çin'de yapılan lansmanda ortaya çıkan cihazın çentikli olması ve alt tarafta siyahlık barındırması kullanıcıların hevesini kaçırırken aynı zamanda donanım konusunda da beklentileri karşılayamadığını söyleyebiliriz.

Lenovo Z5 Teknik Özellikleri

19:9 formatında 6.2 inç ekrana sahip olan Lenovo Z5 gücünü sekiz çekirdekli Snapdrafon 636 yonga setinden alacak. Adreno 509 GPU'sunu barındıran modelde 6GB RAM performansı artırıyor. Ayrıca 64GB / 128GB dahili depolama alanı seçenekleriyle sunulacak olan Z5'in kamera konusunda ise kullanıcıları tatmin edebileceğini ifade etmek gerekiyor.

Arka tarafta çift, önde ise tek kamera kurulumuna yer veren cihazda sırasıyla 16 MP + 8 MP‘lik ve 8MP'lik kameralar yer alıyor. Arka kameraları destekleyen yapay zeka sayesinde kaliteli çekimler yapabilmek çok daha kolay hale geliyorken ön taraftaki selfie kamerası ise yüz tanıması yapabiliyor.

Hızlı şarj destekli 3300 mAh batarya ile sunulan Lenovo Z5'in ZUI 4.0 arayüz kurulu Android 8 .0 Oreo'ya sahip olduğu dile getirildi.

Lenovo Z5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Siyah, Mavi ve Aurora renk seçenekleriyle sunulan Z5'in 6 GB RAM / 64 GB'lık modeli 202 dolar civarındayken 128GB dahili depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı ise 280 dolar olarak belirlenmiş. Ayrıca cihazın global olarak satışa sunulup sunulmayacağı konusunda bilgi verilmezken, Lenovo Z5'in bu yıl içerisinde raflardaki yerini alacağı düşünülüyor.