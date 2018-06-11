Çentikli Tasarımıyla Dikkat Çeken Nokia 5.1 Plus Sızdırıldı

Bir süre önce ilk çentikli cihazını sunan ve kullanıcıları meraklandırmayı başaran Nokia, şimdi ise yepyeni bir model üzerinde çalışıyor. Nokia 5.1 Plus adında olacak yeni cihazın da çentikli olacağı ve orta seviye pazarına hitap edeceği belirtiliyor.

Cihazın render görsellerini paylaşan OnLeaks, tüm tasarımı sızdırmayı başarmış durumda. Hem ekran hem de dış kasayı sunan videoda akıllı telefonun cam arka kapağa ve metal gövdeye sahip olduğu gözlemleniyor. Ayrıca Nokia'nın, telefonu ince tutmaya özen gösterdiği gözlerden kaçmıyorken, dikey olarak konumlandırılmış çift kameranın hemen altında parmak izi sensörü yer alıyor.

Şirketin ilk çentikli modeli Nokia X6'ya oranla daha geniş bir çentiğe sahip olan Nokia 5.1 Plus'da kulaklık jakı yer alması da gözlerden kaçmadı. Bu anlamda modayı değil de kullanıcı zevkini ön planda tutan şirketin ekran boyutu olarak 5,7 inç düşündüğü ve render görsellerinin de bu boyutta olduğu ifade ediliyor.

Son olarak teknik özelliklere baktığımızda, Nokia 5.1 Plus'ın MT6755S yonga setiyle geleceği belirtiliyor. Ayrıca akıllı telefonun 2GB veya 3GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Nokia X6'ya göre daha düşük teknik özelliklere sahip olan 5.1 Plus'ın 16GB ila 32GB genişletilebilir depolama alanı sunacağı da gelen diğer bilgiler arasında.

Peki ya siz Nokia'nın yeni cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.