Apple Dizisi Ted Lasso'da Çentiksiz iPhone 13 Göründü!

Apple TV+ isimli dijital yayın platformunda yayımlanan Ted Lasso dizisinde çentiksiz iPhone 13 ortaya çıktı. Peki, popüler dizide ortaya çıkan yeni iPhone modeli nasıl bir tasarıma sahip? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Çentiksiz iPhone 13 Ted Lasso Dizisinde Ortaya Çıktı

İlk olarak 2020 yılında Apple TV+ olarak isimlendirilen dijital yayın hizmetinde yayımlanmaya başlayan Ted Lasso'nun 2. sezon 6. bölümünde yeni iPhone modeli göründü. Telefonun tasarımına yakından göz attığımızda arka yüzeyin iPhone 12 modeline oldukça benzediğini görüyoruz.

Cihazın ön yüzeyinde ise herhangi bir çentik bulunmuyor. Bunun üzerine çok sayıda izleyicinin kafasında "iPhone 13 çentiksiz mi olacak?", "Yeni iPhone modellerinde çentik bulunacak mı?" gibi birtakım soru işaretleri oluştu.

Dizinin son bölümünde ortaya çıkan iPhone modelinin ekranında iOS 14 duvar kağıdı yer alıyor. Ted Lasso, bir Apple TV+ dizisi olduğu için genellikle Apple ürünleri kullanılıyor fakat çentiksiz bir iPhone modelinin görünmesi çok sayıda izleyicinin dikkatini çekti.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin geçtiğimiz ay çentikli tasarımdan kurtulmak için bazı önemli adımlar attığı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda satışa sunulacak iPhone modelleri çentiksiz olabilir.

Apple firması, iPhone X modeline çentik eklemesi ile beraber iPhone kullanıcıları tarafından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Apple firmasının yanı sıra Samsung, Huawei ve diğer birçok akıllı telefon üreticisi tarafından satışa sunulan akıllı telefonlarda da çentik tasarımı yer alıyor.

Komedi, dram ve spor ögelerine sahip olan dizinin şu anda iki sezonu bulunuyor. Amerikan kolej futbolu koçu olan Ted Lasso, normal futbolda herhangi bir tecrübesi olmamasına rağmen Premiere League'de yer alan AFC Richmond takımında işe alınır.

2020 yılının ekim ayında üçüncü sezonu duyurulan yapımın oyuncu kadrosunda Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Stephen Manas, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Nnick Mohammed, Juno Temple, Toheeb Jimoh, Kola Bokinni, Moe Jeudy-Lamour ve Billy Harris gibi isimler yer alıyor.

Sitcom dizisinde ortaya çıkan yeni iPhone modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ortaya çıkan cihaz çentiksiz iPhone 13 modeli olabilir mi? Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.