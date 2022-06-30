CEO, 68 Milyon Dolarlık Şirketi Sahilde Sessizce Oturmak İçin Terketti

İngiliz yatırm fonu şirketi Jupiter Fund Management'in deneyimli CEO'su Andrew Formica, geçtiğimiz günlerde aldığı radikal karar ve açıklamasıyla manşetlere konu oldu. Başarılı yönetici, 68 milyon değerindeki İngiltere'nin en ünlü yatırım şirketlerinden olan Jupiter Fund Management'taki CEO'luk görevinden istifa edeceğini açıkladı.

"Sadece Sahilde Hiçbir Şey Yapmadan Oturmak İstiyorum"

İş dünyasında alışıldık olmayan bu karar sonrası Andrew Formica, basının sorularını cevaplandırdı. Aldığı kararın tamamen bireysel istekler doğrultusunda olduğunu belirten Formica, yorucu iş hayatını geride bırakıp dinlenmek istediğini söyledi.

"Sadece sahilde hiçbir şey yapmadan oturmak istiyorum. Bundan başka hiçbir şey düşünmüyorum"

Jupiter Fund Management, son yıllarda yatırımcılarının paralarını geri çekmesi sebebiyle para akışı konusunda sorun yaşıyor. Geçtiğimiz 4 yılda fondan tam 1.7 milyar dolarlık para geri çekildi.

Andrew Formica, aldığı kararın firmanın yaşadığı sorunlarla hiçbir alakası olmadığını belirtti. Doğup büyüdüğü Avusturalya'ya dönmek, yaşlanan ebeveynleriyle beraber vakit geçirmek istediğini söyledi.

Uzmanlara göre Formica'nın bu kararı, son yıllarda çalışanların yaşam standartları ve hayata bakış açılarının değişimini gösterir nitelikte. Pandemi sonrası evden çalışma sistemine uyum sağlayan çoğu kişi, şu an ofislere geri dönmek istemiyor. Yaşlanana kadar çalışıp, yaşlı olduğunda rahat etme fikri artık insanları cezbetmiyor. Modern işçiler gençlik çağlarını kaçırmak istemiyor.