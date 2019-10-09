CEO’dan Honor 20 Lite Müjdesi

Huawei ve onun yan kuruluşu Honor, Çin dışındaki pazarlarda bazı sorunlar yaşıyor olsa da Çin’deki akıllı telefon pazarında liderliklerini koruyorlar. Her iki şirket de neredeyse her ay yeni bir akıllı telefon piyasaya sürerek liderliği bırakmıyor. Honor’un sıradaki cihazının da Honor 20 Lite olacağı belli oldu.

Weibo’daki bir kullanıcı, kendisi için yeni bir telefon bulamamaktan şikayet ediyordu ve daha sonra bu konuya Honor CEO’su George Zhao da dahil oldu. Zhao o kullanıcıya, hoş bir tasarıma sahip olan ve grup çekimleri de dahil olmak üzere harika fotoğraflar çekebilen Honor 20 Lite için beklemesini söyledi.

Honor LRA-AL00 kod adlı bir cihaz da fotoğrafları henüz ortaya çıkmamış olsa da TENAA tarafından onaylandı. Özellikler listesinde, muhtemelen Kirin 810 yonga seti olarak gelecek olan sekiz çekirdekli bir işlemci, 8GB RAM ile 256GB depolama alanı ve 3 kamera yer alıyor.

Telefonda 48 MP ana kameranın yanı sıra 8MP bir kamera ve 2MP derinlik sensörü de bulunuyor. Ancak bu özelliklerin Honor 20 Lite’a mı yoksa tamamen yeni başka bir telefona mı ait olduğundan henüz emin değiliz.

Honor 20 Lite adlandırması aslında tamamen yeni bir şey değil. Bu, Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde bulunabilen sıradan bir telefon. Fakat cihaz Çin’de Honor 20i adıyla satılıyor, yani bu iç pazarda tamamen yeni bir akıllı telefon ya da en azından Huawei markası altında bir telefon göreceğimiz anlamına geliyor.