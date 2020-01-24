CEO Konuştu: Realme Fitness Bileklik ve Akıllı Telefon Önümüzdeki Ay Geliyor

Realme Hindistan CEO’su Madhav Shelt, şirketin ilk fitness bilekliği ve akıllı telefon modeli hakkında merak edilenleri yanıtladı. YouTube üzerinden yayınlanan #AskMadhav 14. bölüm videosunda Realmi’nin gelecek ürünleri ve stratejilerini öğrendik.

Yakın zamanda Türkiye pazarına da giriş yapan Çinli üreticilerden Realme’nin yeni ürünlerine ilişkin bilgiler resmi ağızdan geldi. Şirketin Hindistan CEO’su Madhav, Hindistan’da gerçekleştirilen 5i lansmanında akıllı bileklikle görüntülenmiş, kendisine sorulduğunda ilk akıllı bileklik modelini 2020’nin birinci yarısında tanıtacaklarını söylemişti. Şimdi ürünün önümüzdeki ay geleceğini biliyoruz.

Bir sonraki akıllı telefon modelinin (muhtemelen Realme X50 5G) daha büyük ve daha iyi olacağını söyleyen Sheth, sonraki ay Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıtacaklarının müjdesini verdi. Ayrıca X2 Pro başta olmak üzere birçok model yazılım güncellemesiyle VoWiFi özelliğine kavuşacak. Aylık Android güvenlik güncellemelerine ilişkin de bu yıl çıkış yapan akıllı telefonların iki yıl boyunca Android güvenlik güncellemelerini alacağını söyledi. Şirket, lansmandan sonraki ilk altı ay için her ay güvenlik güncellemesi verecek, yedi ile yirmidört ay arasında iki ayda bir güncelleme dağıtacak.

Sheth, Realme akıllı telefonlarındaki reklamlar, Buds Air ile yapılan aramalarda arka plan gürültüsünü önleme sorununun çözümü ve Hindistan’da giyim ürünlerinin piyasaya sürülmesine ilişkin konuştu. Aşağıdaki videodan röportajın tamamını izleyebilirsiniz: