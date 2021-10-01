Cep Telefonları Artık Doğrudan Uydulara Bağlanacak

Cep telefonları uydulara bağlanıyor. ABD'li uzay girişimi, uydu internet servislerine bağlanmak için sıradan cep telefonlarını kullanma yeteneğini başarıyla test ettiğini söylüyor.

Lynk, herhangi bir telefonun özel bir anten veya çipe ihtiyaç duymadan uyduyla veri alışverişine izin veriyor. Şirket bu hafta iki yönlü bir veri bağlantısı gösterdi ve Afrika ve Bahamalar'daki ilk ağ ortaklarını duyurdu: Her şey yolunda giderse dünyanın herhangi bir yerinde sinyal alabilmeniz uzun sürmeyecek.

Eski adıyla Ubiquitilink olan Lynk'in ilk testleri gürültüye, doppler kaymasına ve bazı uzmanların görevi imkansız olarak adlandırmasına neden olan diğer faktörlere karşı koyabileceklerini gösterdi. Şirket 2020'de telefona uydu yoluyla ilk SMS'ini gönderdi.

Bu, hükümetlere ve ağ sağlayıcılarına hizmet vermek için başlı başına dikkate değer bir yetenek. Doğal afet sonrası veya elektrik kesintileri gibi acil durumlarda, etkilenen bölgelere önemli mesajlar göndermek için sıradan mobil ağlara güvenilemez.

Lynk, bir uydunun tüm şehri bir tahliye veya barınak mesajıyla vurabileceğini gösterdi ve gerçekten de bu, teknolojinin gelecekte kullanılmasının kritik yolu olabilir.

"Cebinizdeki akıllı telefon süper güç gibidir, insan olma yeteneklerinizi geliştirir. Ama bağlı olmadığın zaman süper gücü bozulur ve biz bu sorunu çözeceğiz."

Cep telefonları uydulara bağlanınca ne olacak?

Şirket, bir telefon ve bir uydu (Shannon) arasında iki yönlü bağlantı kurarak, herhangi bir özel ekipmana sahip olmayan birinin, hem veri alabileceğini hem de veri gönderebileceğini açıkladı. Elbette çok fazla veriden bahsetmiyoruz, ancak bir SMS, GPS konumu, hava durumu raporu veya benzeri için fazlasıyla yeterli.

Lynk Yöneticisi Charles Miller basın açıklamasında, "Bir telefonun uzaydaki baz istasyonumuza bağlanması için gereken iki yönlü çağrı akışını defalarca gösterdik. Bu iki yönlü çağrı akışı, kanal erişimi için bir cihaz talebi ve ardından ilgili kimlik doğrulama ve konum güncelleme prosedürleri dahil olmak üzere birden fazla yer-uydu bağı ve uydu-yer bağı sinyalleme örneğini içerir." dedi.

Şirket, dünya çapında düzinelerce şebeke operatörüyle görüşüyor, ancak ağırlık verilmesi gereken ABD gibi birçok yerde düzenleyici ve piyasa sorunları devam ediyor. Miller, küresel iletişim altyapısının önemli bir bölümünü oluşturacaklarından yine de emin.