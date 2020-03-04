Cep Telefonlarına Yeni Vergi Geldi! İşte Detaylar

Türkiye’de üretilen veya yurtdışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrınlarını sizler için bir araya getirdik.

Cep Telefonlarına Yeni Vergi!

Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan alınan kesinti oranları listesine cep telefonları da eklendi. HaberTürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile cep telefonlarından alınan vergilere, yüzde 1’lik ek kesinti uygulanacak.

15 gün sonra yürülüğe girecek olan yeni karara göre, Türkiye'de üretilen veya yurtdışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonlarına kesinti yapılacak. Cep telefonlarına yüzde 1 oranında ek vergi uygulanacak. Cep telefonunda artık ithalat da "CIF bedeli", yerli üretimde ise "imalat bedeli" üzerinden yüzde 1 ödenecek. Yapılacak kesintinin akıllı telefon fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Cep telefonun üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat veya ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 orandaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak.

Sizler Resmi Gazete'de yayınlanan karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!