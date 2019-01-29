Cep Telefonlarında Taksit Düzenlemesi Uzatılıyor mu?

Turkcell Genel Müdürlüğünün yanı sıra Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanı sıfatına da sahip olan Kaan Terzioğlu, mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla cep telefonunda taksit düzenlemesinin uzaltılması yönünde çağrı yaptı.

Terzioğlu, Ticaret Bakanlığının cep telefonu taksit düzenlemesinin, sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Terzioğlu, "Mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi taksit düzenlemesinin en azından 2019 yıl sonuna kadar devam etmesini arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"in Kasım 2018'de değiştirildiği hatırlatıldı.

Söz konusu düzenlemede, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in 12/B maddesinde yer alan "cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ibaresi, "tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" şeklinde yeniden düzenlenmişti.

Ticaret Bakanlığı, taksitlendirme süresinin 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanacağını belirtmişti. m-TOD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu ise mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi, taksit düzenlemesinin 2019 sonuna kadar devam etmesini talep ediyor.

Kaynak: AA

