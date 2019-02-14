Cep Telefonlarındaki ÖTV Yüzde 50'ye Çıkabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde görüşülen yeni yasa teklifi ile kitap, gazete ve dergilerdeki KDV oranlarının sınırlanması düşünülürken, aynı yasa teklifi içerisinde cep telefonlarına yüzde 50 ÖTV uygulanmasının yolunu açacak maddelerin yer aldığı dile getirildi.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu tarafından aktarılan haberle gündeme gelen yeni değişiklik, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yasa tekliflerin arasında yerini alıyordu. Komisyonda görüşüldükten sonra TBMM’de görüşülmesi için sunulması beklenen yasa teklifinde, kitap, dergi ve gazetelerde KDV’nin sıfırlanması önerilirken, cep telefonu fiyatlarına kötü haber geldi.

Boyacıoğlu'nun haberine göre, cep telefonları matrahı bin 200 TL'ye kadar olanlar, matrahı 2 bin 400 TL'ye kadar olanlar ve diğerleri diye üçe ayrılırken; telefondaki ÖTV'nin yüzde 50'ye çıkarılabilmesi için de yetki alınıyor. Bu yetkinin yüksek fiyatlı ve ithal edilen cep telefonlarında kullanılması bekleniyor. Bu vergi matrahlarının alt ve üst sınırları dörtte birine kadar indirilebilecek veya dört katına kadar arttırılabilecek.