Cep Telefonlarındaki Radyasyon İnsan Sağlığına Zararlı Mı?

Erkek fareler üzerinde yürütülen yeni bir araştırma, cep telefonları insan sağlığına zararlı mı? sorusuna yeni bir yanıt sundu. Araştırmayı yürüten bilim adamları, cep telefonlarının yaydığı radyasyonun, insanlara zarar verecek boyutlarda olmadığı sonucuna ulaştı.

Cep telefonlarının hayatımıza girmesinden bu yana, cep telefonları kanseri ve özellikle beyin tümörünü tetikliyor iddiaları ortaya atılmaya başlanmıştı. Telefonların yüze çok yakın tutulmasından kaynaklandığı söylenen kanser iddialarına karşı, bugüne kadar birçok bilimsel araştırma yürütülmesine rağmen, en kesin sonuçlardan bir tanesine Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu tarafından yapılan araştırma sonucunda ulaşıldı.

Cep telefonlarının radyasyon yaydığı bilgisi zaten herkesçe biliniyordu. Fakat telefonlardan çıkan radyofrekans ışınımları seviyelerinin, X-ray cihazlarından aldığımız iyonize radyasyonlara göre çok düşük olduğu daha önce yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştı. İyonize radyasyonun DNA’da değişiklik yaparak, kansere neden olduğu bilindiğinden, bu seviyelere çıkma ihtimali bulunmayan cep telefonu radyasyonunun, kansere sebep olmayacağı görüşü daha önce onlarca kez tekrarlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu ise cep telefonundan çıkan radyasyon seviyesinden çok yukarıda bir radyasyonu erkek fareler üzerinde test etti ve elde ettiği sonuçları, bilim dünyasıyla paylaştı. Fareleri yüksek seviyeli radyofrekans radyasyonlarına maruz bırakan komisyon, bu radyasyonla uzun süre yaşayan erkek farelerin kalplerinin çevresinde tümör geliştiğini tespit etti. Fakat aynı seviyede radyasyona maruz bırakılan dişi farelerin, vücutlarında herhangi bir değişikliğin olmadığı da deney sırasında görüldü. Özellikle radyofrekans yoluyla gelen radyasyonun beyin kanserine sebep olup olmadığını araştıran komisyon, cep telefonlarında kullanılan radyasyon türünün çok yüksek seviyelerde verilmesi halinde dahi bu radyasyonun herhangi bir beyin tümörüne sebep olmadığı sonucuna ulaştı.

Halihazırda kullandığımız cep telefonlarının, deneyde kullanılan radyasyon seviyesinin çok altında radyasyon yaydığını söyleyen kurum, dünya üzerinde yapılan çeşitli anlaşmalarla cep telefonlarındaki radyasyon seviyelerinin kısıtlandığını da hatırlatarak, telefonlardan gelen zararlı ışınların insanlara herhangi bir zararı dokunmadığını söyledi.