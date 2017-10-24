Cep Telefonlarının Zararı 30 Yıl Sonra Belli Olacak!

Uzun süredir hayatımızın içerisinde olan cep telefonları, 30 veya 50 yıl sonra asıl zararlarını göstermeye başlayacak. İnsan sağlığını pek çok yönden etkileyen cep telefonları, insanlara uzun vadede sağlık sorunları yaşatıyor.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa Necmi İlhan’ın yaptığı açıklamalara göre, cep telefonları uzun süreli kullanım sonrasında sorun yaratabiliyor. Mustafa Necmi, 30 yıldan sonra cep telefonu kullanıcılarında çeşitli sağlık sorunları oluşabildiğini belirtirken ayrıca “Bu nedenle bu tip cihazları vücudumuzdan biraz uzakta tutmalıyız. Çünkü insan vücudu, 3 metre uzaklığındaki elektromanyetik alanlardan daha az etkilenir’’ açıklamasında bulundu.

1994 yılından beri hayatımızda olan cep telefonlarının yürürken daha fazla elektromanyetik alana maruz kalınmasına neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Necmi İlhan yaptığı açıklamada, "Cep telefonun zararlarını 30-40 yıl gibi uzun yıllar sonra göreceğiz. Deney hayvanları üzerinde çalışmalar sürüyor. Bunun dışında cep telefonlarını kullanma sürelerine göre sınıflandırılmış kişilerle de çalışmalar yapılıyor. Cep telefonunun kanser yapma ihtimalinin ya da elektromanyetik alanların sağlık sorunlarına yol açıp açmadığını konuşmak gerekiyor. Cep telefonlarının en başta gelen etkilerinden biri ısınmadır.” dedi.

Ayrıca SAR değeri düşük olan telefonların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Necmi, cep telefonunu vücudumuzdan uzak tutarak ya da kablolu kulaklıkla konuşmayı tercih etmemiz gerektiğini belirtti.