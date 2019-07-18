Cep Telefonu Alım Satımına Yeni Düzenleme Getirildi

Cep telefonlarıyla ilgili yapılan düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. Meclis’ten geçen son torba yasa ile birlikte yeni ekonomik düzenlemelere gidilerek cep telefonu alım satımına bazı kısıtlamalar getirildi. Bundan sonra vatandaşlar taksitle aldıkları telefonları cep telefonu bayilerine ya da internetteki alıcılara satamayacak. Düzenlemeye göre borcu bulunan ve taksitleri ödenmeyen cep telefonları iletişime kapatılacak.

Bugüne kadar nakit ihtiyacını gidermek isteyenler, 12 ya da 24 ay gibi çok sayıda taksitle satın aldıkları cep telefonlarını bayilere satıyorlar ya da kendileri internetten satıyorlardı. Değerinin altında satılan cep telefonlarından hem nakit ihtiyacını gideren satıcı hem de telefonu ucuza alan alıcı memnun oluyordu. Ancak bu durum zaman zaman bu taksitlerin ödenmeyip insanların dolandırılmalarına da yol açıyordu.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın yaptığı açıklamalara göre yasa yürürlüğe girdikten sonra alınan cep telefonlarında yeni uygulama geçerli olacak. Yeni düzenlemeye göre Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıt edilmiş cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin finansman borcu bulunduğunu bildirdiği cihazlar, borç kapanmadığı sürece sadece eşleştirilmiş olduğu abone numaralarıyla kullanılabilecek. Yani bu sayede cep telefonunu başka bir kişinin kullanması önlenecek.

Cep telefonlarının taksitleri ya da borcu ödendikten sonra ise Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne bildirilerek eşleştirme yapılan abone numarası kısıtı kaldırılabilecek. Telefonun borcu bitmeden başkasına satılmasının önüne geçmesi planlanan bu düzenleme sayesinde dolandırma girişimlerinin de önüne geçileceği düşünülüyor.