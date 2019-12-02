Cep Telefonu Bağımlılığı Artıyor Mu? Gençler Üzerinde Yeni Araştırma!

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, cep telefonu bağımlılığının giderek yaygınlaştığını gözler önüne serdi. Araştırmada, her dört çocuk ya da gençten birinin cep telefonu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Bağımlılığın, akıl sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler bıraktığı tespit edildi.

İngiltere'nin King's College London Üniversitesi Psikiyatri, Psikoloji ve Sinirbilim Enstitüsü’nde Dr.Ben Carter tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, 2011 yılından bu yana Avrupa, Amerika ve Asya'daki 40 bini aşkın genç ve ergenlik çağındaki çocuk üzerinde yapılan 41 farklı araştırmanın sonuçları detaylı şekilde incelendi. Buna göre, gençlerin yüzde 23'ünün 'problemli' ya da 'işlevsiz' bir şekilde akıllı telefon kullandığı sonucuna varıldı.

Akıl Sağlığını da Olumsuz Etkiliyor

Gençler arasında sık görülen akıllı telefon bağımlılığının, telefon mevcut olmadığında kaygılanmaya ve diğer faaliyetleri ihmal etmeye sebebiyet verdiği görüldü. Ayrıca bağımlılığın, gençlerin akıl sağlığı üzerinde de zararlı etkileri olduğu tespit edildi.

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Dr.Ben Carter, “İncelememizde yalnızca ağır kullanımın değil, akıllı telefon kullanımına yönelik 'bağımlı' bir davranış modeline bakarak, bu tür işlevsiz davranışlar ile daha zayıf zihinsel sağlık sonuçları arasında bağlantı kurduk.” dedi.

Akıllı telefonuyla 'problemli' ilişkisi olan gençler arasında depresyon, kaygı bozukluğu ve stres oranının diğer gençlere oranla daha yüksek olduğu ve bu gençlerin aynı zamanda uyku problemleri de yaşadığı belirlendi. Bu kategorideki gençlerin zamanlarının çoğunu sosyal paylaşım sitelerinde geçirdikleri belirtildi.

Bağımlılık Departmanı'ndan Dr.Nicola Kalk ise, "Akıllı telefonlar bir yere kaybolmayacağına göre sorunlu kullanımın ne kadar yaygınlaştığını anlamaya ihtiyacımız var. Henüz hala bağımlılığı yaratanın akıllı telefonun kendisinin mi yoksa kullanılan uygulamaların mı olduğunu bilmiyoruz.” diye konuştu.

Araştırmacılar, gelecek nesillerin ruh sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini belirleyebilmek amacıyla bu konuda daha fazla araştırma ve inceleme yapılması gerektiğine dikkat çekti.