Cep Telefonu Değiştirme Süremiz Uzadı!

Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde insanlar cep telefonlarını ortalama olarak 4 yılda bir değiştirirken, Türkiye’de 2 yıl öncesine kadar bu süre ortalama olarak 1.5 – 2 yıl arasında değişiyordu.

Ülkemizde her 18 – 24 ayda bir yeni bir akıllı telefon alan kullanıcılar, son yıllarda bu tutumlarını değiştirmeye ve artık cep telefonlarının daha uzun süreli kullanmaya başladı.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Can'ın haberine göre, cep telefonlarımızı artık daha geç değiştirmemizin en önemli sebeplerinden birisi, cari açık üzerindeki akıllı telefonlardan kaynaklanan olumsuz etkiyi azaltmak için alınan önlemler ve döviz kurlarının artması oldu.

2 yıl önce 18 – 24 ayda bir değiştirdiğimiz akıllı telefonları günümüzde 36 – 48 aya kadar kullanır olduk. Yani ülkemizde ortalama olarak artık neredeyse 4 yılda bir telefonumuzu değiştiriyoruz. Bu süre ortalama olarak Almanya'da 52 ay, Fransa'da 49 ay, İtalya'da 56 ay, İspanya'da 58 ay civarında değişiyor.

Tamir Ettirmek Yerine Yeni Telefon Alıyoruz

Avrupa’da ve ülkemizde genel olarak telefon değiştirmenin en önemli nedeninin donanım kaynaklı sorunlar olduğu görülüyor. Ülkemizdeki kullanıcılar, sorunlu ve arızalı telefonlarını tamir ettirmek yerine yeni bir telefon almayı daha çok tercih ediyor.

Türkiye’de akıllı telefon kullanım oranı yüzde 90’ı geçmiş durumda. Telefon değiştirme ortalamamız her ne kadar 3 – 4 yıl olsa da, kullanıcıların yüzde 15’i iki yılda bir, yüzde 5’i de yılda bir telefonlarını değiştiriyor.

Avrupa’daki kullanıcıların yüzde 40’ı, yeni bir telefon aldıklarında eski telefonlarını yedek olarak saklamayı tercih ediyor. Ülkemizdeki kullanıcıların yüde 35’i ise, yeni bir telefon aldıklarında eski telefonlarını ailelerinden birisine ya da arkadaşlarına vermeyi tercih ediyor.