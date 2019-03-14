Cep Telefonu Hayatını Kurtardı!

Avustralya’da duyanları hayretler içerisinde bırakan ilginç bir olay yaşandı. Tartışmakta olan iki kişiden birisi karşısındakine bir ok fırlattı. Kurban, okun cep telefonuna isabet etmesiyle ölümden döndü.

Polisin verdiği bilgilere göre, yanında ok ve yay taşıyan 39 yaşındaki saldırgan ile 43 yaşında olduğu belirtilen bir adam evlerinin önünde tartışmaya başladı.

Kurban, tartışmayı görüntülemek için cep telefonunu çıkardığı anda saldırgan tarafından bir ok fırlatıldı. Okun şans eseri cep telefonuna isabet etmesiyle adeta bir kalkan gibi görev yapan telefon, 43 yaşındaki adamın hayatını kurtardı.

Cep telefonu her ne kadar sahibinin hayatını kurtarmış olsa da, yaralanmasını tamamen engelleyemedi. Cep telefonuna saplanan okun etkisiyle telefon kurbanın yüzüne çarptı ve kurbanın yüzünde küçük bir kesik oluştu.

Olayın New South Wales eyaletindeki Nimbir kasabasında yaşandığını belirten polis, tarafların birbirlerini tanıdıklarını açıkladı.

Olay yerinde tutuklanan 39 yaşındaki saldırganın, önümüzdeki ay saldırı ve mülke zarar verme suçlarından yargılanacağı bildirildi.