Cep Telefonu İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

Birim fiyatı 200 doların altındaki cep telefonları için ithalatta gözetim uygulaması getirildi. Yurt dışından 200 doların altında cep telefonu getiren kişiler Ticaret Bakanılğı'ndan gözetim belgesi alacak. Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gözetim Uygulaması Yürürlüğe Girdi

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları, Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilebilecek. Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.

Gözetim belgesinni elektronik ortamda düzenlenerek başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulacağı açıklandı. Gözetim belgesinin geçerliliğinin 6 ay olduğu duyuruldu.

Resmi Gazete'de "Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez." denildi.