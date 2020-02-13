Cep Telefonu Kanser Yapmıyor!

Cep telefonu kanser yapar mı? Cep telefonunun kansere yol açıp açmadığı hala tartışılıyor. Son olarak ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kuruluşa olan FDA, yaptığı deneylerle cep telefonlarından çıkan radyofrekans radyasyonunun tümör veya kanser oluşumu arasında herhangi bir bağlantının olmadığını ortaya koydu.

Cep telefonu kansere yol açar mı? Cep telefonu radyasyonu kanser yapar mı? Cep telefonu kanser ilişkisine son noktayı FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) koydu. 2008 - 2019 yılları arasında hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan toplam 150 deney sonucunda cep telefonlarından yayılan radyofrekans radyasyonunun tümör veya kansere neden olduğuna dair “tutarlı” bir kanıt bulunamadığını açıkladı.

İnsanların cep telefonu kullandıklarında maruz kaldıkları radyasyon oranından çok daha yüksek seviyelerde radyofrekans bir farenin vücuduna verildi ancak tümör veya kansere yol açacak bir bulguya rastlanmadı. Ancak 5G, 4G’ye göre çok daha yüksek frekans dalgalarında çalıştığından tümör veya kansere neden olabileceği söyleniyor. FDA, yeni teknolojiye odaklanmak yerine cep telefonlarının insan sağlığına etkilerinin her zamankinden fazla araştırılması gerektiği söylüyor. FCC (Federal İletişim Kurulu), 5G’nin insan sağlığı için risk teşkil etmediğini, 300KHz - 100GHz arasındaki radyasyonun insanlar için güvenli olduğunu söylüyor.