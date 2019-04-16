Cep Telefonu Kredilerine Sigorta Zorunluluğu!

Bilindiği üzere bir süredir vatandaşlar, mağazalardan cep telefonu almak istediklerinde kredi kartına taksit seçeneğini kullanamıyor ve bunun yerine banka kredilerine yöneliyor. Bankalar ise, cep telefonu için ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 'cep telefonu koruma sigortası' adı altında zorunlu bir sigorta yaptırıyor.

Akıllı telefon satışlarında kredi kartına taksit seçenekleri olanağı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yaptığı düzenlemeye göre sadece GSM operatörlerine verilmiş durumda. BDDK düzenlemelerine göre, cep telefonlarında kredi vadeleri Ocak 2019 sonuna kadar 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Bu süreden sonra 12 taksit seçeneği sadece fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan telefonlar için uygulanıyor. Ayrıca havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında altı ay olan taksit sınırı da dokuz aya çıkarıldı.

Milliyet gazetesinden Kadife Şahin'in haberine göre, kredi kartına taksit yapmaları yasak olan elektronik mağazaları, müşterilerini anlaşmaları olan banka şubelerine yönlendirerek ihtiyaç kredisi almalarını sağlıyor.

Cep telefonu almak isteyen müşteriler, ihtiyaç kredisi almalarının yanı sıra bir de cep telefonu sigortası yaptırmak zorunda bırakılıyor. Sigortayı yaptırmayanlar ihtiyaç kredisini de alamıyor. Söz konusu sigorta, çarpma ve kırılmalara karşı akıllı telefonu güvenceye alan 'koruma sigortası' şeklinde sunuluyor.

Tüketiciler ise, BDDK’nın yaptığı değişiklikle yeni telefon modellerini GSM operatörlerinden 12 ay taksit imkanıyla alabiliyor. Tüketiciler yine de fiyat uygunluğu nedeniyle perakende mağazalarını daha çok tercih ediyor fakat bu mağazalarda ve internette taksit seçeneği sunulmuyor.