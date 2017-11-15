Cep Telefonu Şarj Etme Yöntemlerine Bir Yenisi Ekleniyor

Çok yakın bir zamanda cep telefonlarının şarj sorunu çözülecek. Akıllı telefonları şarj etmek için prize ihtiyaç duymacağız. İsviçreli araştırmacıların geliştirdiği esnek yapıda bir materyal, milyarlarca cep telefonu kullanıcısının hayal ettiği beden elektriği ile şarjı mümkün kılıyor.

Tuşlu telefonların ardından çıkan dokunmatik akıllı telefonların ortak sorunlarından en önemlisi hiç şüphesiz ki; pillerinin çabuk tükenmesi. Amiral gemisi sınıfına giren lüks telefonlardan giriş seviyesi telefonlara hepsinin pili gün içerisinde olmasa da gece vakti tükeniyor. Yoğun kullanımda 1 günü çıkartmakla zorlanan, bazen bizi zor durumda bırakan akıllı telefonlar için son kullanıcı olarak farklı çözümler üretsek de üreticiler batarya konusunda bizim kadar hassas değiller. Hatta lansmanlarda işlemcinin gücünü gösterip düşürülen batarya kapasitesini sorun değilmiş gibi gösteriyorlar.

Eski Nokia telefonlar kadar kullanım süresi sunacak akıllı telefonları bekleye duralım, İsviçre Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Empa’dan araştırmacılar ilginç bir materyal geliştirdi. İnce, esnek, lastikli bir yapıda olan malzeme - söylenilene göre - uzatıldığında ve sıkıştırıldığında elektrik üretebiliyor. Elektrik üretimini piezoelektrik etki sayesinde gerçekleştiriyor. Mekanik enerji önce ses dalgalarına sonrasında da elektriğe dönüştürülüyor. Bu malzeme sayesinde telefonlarımızı yürürken şarj etmemiz mümkün olacak. Tabii ki sadece cep telefonu ile sınırlandırmamak gerek. Örneğin; kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan kalp pilleri de bu yöntemle şarj edilebilir.

Kişinin enerji sarf ederken aynı zamanda cep telefonunu şarj edebilmesi fikri umarız yakın bir zamanda gerçeğe dönüşür.