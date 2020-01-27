Cep Telefonu Sigortası Neleri Kapsar, Nerede Yapılır?

Akıllı telefon satın alırken hangi markayı seçerseniz seçin, kullanıcı hatası garanti kapsamı dışında tutulur. Günden güne daha da hassas yapıya kavuşan akıllı telefonların fiyatı da hızla yükseliyor. Cep telefonu sigortası bu noktada yardıma koşuyor. Peki, cep telefonu sigortası nasıl yapılır, neleri kapsar?

Akıllı telefonlar hayatımızın olmazsa olmazları. Onlarsız neredeyse hiçbir şey yapamıyoruz. Tabii ki korumak için de dünyanın masrafını yapıyoruz. Telefonu aldığımız firmanın sağladığı garantiye ek olarak kılıf, ekran koruyucu alarak güvence altına alıyoruz ancak bu yeterli değil. Ekranına, kasasına bir şey olmaması için ne kadar dikkat etsek de kazanın ne zaman geleceği belli olmuyor. Milyarlarca lira vererek satın aldığımız telefonun ekranı basit bir düşürme sonucu kolayca tuzla buz olabiliyor veya ekranı veya kasası bir şekilde çizilebiliyor. Telefonun kozmetik durumunu bozan bu durumlar üretici firma tarafından kullanıcı hatası olarak değerlendirilerek garanti kapsamı dışında tutuluyor ve ciddi bir masraf çıkıyor. İşte cep telefonu sigortası burada devreye giriyor. Normalde üreticinin kullanıcı hatası dediği olayları garanti kapsamına alıyor.

Cep telefonu sigortası kapsamı poliçelere göre farklılık gösterse de genel olarak ekran kırılması, yüksek voltaj, hırsızlık, sıvı teması, kaza sonucu hasarlanma, deprem hariç yaşanan doğal afetler, yıldırım düşmesi, duman, is gibi etkenler hemen her telefon sigortasının karşıladığı durumlar. Peki, cep telefonu sigortası nerede, nasıl yapılır? GSM operatörleri, internet üzerinden ulaşabileceğiniz cep telefonu kasko firmaları, telefonu satın aldığınız firma, teknoloji mağazaları veya yakınınızdaki bir sigorta şirketi akıllı telefonunuza sigorta ve kasko yapabilir.