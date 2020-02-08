Cep Telefonu Teknik Serviste Bomba Gibi Patladı!

Manisa’da tamir edilmesi için teknik servise bırakılan bir cep telefonun adeta bir bomba gibi patlayıp alev alması büyük panik yaşattı.

Manisa’da bir teknik serviste çalışan Yusuf Gülçimen, bir müşteri tarafından bırakılan arızalı telefonu tamir etmek için hazırlanıyordu. Gülçimen, telefonun bataryasında şişlik olduğunu ve bu nedenle ekranının da kabarık olduğunu fark etti.

Gülçimen’in tamir etmek için eline aldığı sırada telefon aniden patlayarak alev aldı. Telefonun patlamasıyla büyük şaşkınlık ve korku yaşayan Gülçimen, telefonu elinden atarak hemen cihazdan uzaklaşmaya çalıştı. Panik dolu o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bataryalar Konusunda Uyardı

Telefon bataryalarının ömrünün yaklaşık 2 yıl olduğuna dikkat çeken Gülçimen, kullanıcıların 2 yıl içinde bataryalarını yenilemeleri gerektiğini belirterek, “Eğer telefon benim elimde patlamasaydı müşterinin elinde veya çantasında, cebinde patlama riski vardı. Bir telefon bataryasının ömrü normalde 2 senedir. 2 seneden sonra telefon bataryalarımızı değiştirirsek bu ve benzeri sorunlar yaşanmaz. Yaşanan olayda elimde yer yer yanıklar oluştu, su topladı.Onun harici herhangi bir yaralanma yaşamadım.” Diye konuştu.