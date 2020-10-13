Telefonuna Gelen Linke Tıkladı, 1 Dakikada Bütün Maaşını Kaptırdı

Hatay'ın Kırıkham ilçesinde yaşayan bir vatandaş cep telefonuna gelen dolandırıcı mesaj yüzünden sadece bir dakikada bütün birikiminden oldu. Zabıta memuru olarak çalışan Ahmet Gökalp dolandırılma olayını işte böyle anlattı.

Geçtiğimiz gün evde oturduğu sırada cep telefonuna bilmediği bir numaradan mesaj geldiğini ve mesaj içeriğindeki linki merak eden Gökalp, linki açtıktan sonra cep telefonunun kilitlendiğini fark etti. Telefonun yeniden açılması için uğraşan ve başarılı olamayan mağdur, bunun üzerine telefon tamircisine gitmeye karar verdi.

Telefonu açtırdıktan sonra herhangi bir değişiklik olmadığını gören Gökalp o ana kadar dolandırıldığını anlamadı. Su faturasını yatırmak için banka hesabının mobil uygulamasına giren ve hesabındaki paranın sıfırlandığını fark eden Gökalp, durumun açıklığa kavuşması için soluğu bankada aldı.

Banka hesabı incelendikten sonra, Gökalp'in 13 bin liraya yakın parasının başka bir hesaba transfer edildiği gözlemlendi. Bunun üzerine 41 yaşındaki mağdur, hesap hareketlerinin dökümünü alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Hesabımdan para çekenlerin adı soyadı belli oldu. Bu şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Mağduriyetimin giderilmesi ve dolandırıcıların cezasını çekmesini bekliyorum. Buradan diğer insanlara söylüyorum. Bütün birikimim 1 dakikada gitti."

Cep telefonuna gelen dolandırıcı mesajda ne yazıyordu?

Önce 5 bin lira sonra da 8 bin lira olmak üzere banka hesabının sıfırlandığını tespit eden Gökalp, SIM kart bilgilerinin çalındığını dile getirdi. "Cep telefonunuza bilmediğiniz numaradan gelen mesajları açıp, linklere tıklamayın. Benim başıma gelen sizin de başınıza gelebilir. Hesabınızdaki tüm birikiminiz bir anda gidebilir” diye konuştu.

Daha önce buna benzer birçok dolandırıcılık olayının yaşandığını hatırlatan siber güvenlik uzmanları da, kullanıcıları bu konuda bilinçli olmaya davet ediyor. Özellikle bilinmeyen numalardan gelen mesajlar tehlike yaratıyorken, bilmediğiniz uygulamaları yüklemek ise telefonunuzun hacklenmesi için yeterli.