Cep Telefonuyla Çok Yakın Olmak Hasta Ediyor

Kaliforniya Üniversitesi Halk Sağlığı Departmanı, cep telefonlarıyla ilgili yaptığı çalışmanın sonuçlarını yayınladı. Yayınlanan raporda, cep telefonlarıyla gereğinden fazla yakın durmanın, kanser, hafıza problemleri ve üreme bozuklukları gibi hastalıklara sebep olabileceği kaydedildi.

Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, “Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, cep telefonlarını vücudumuzdan olabildiğince uzakta tutmak. Cep telefonları bilgiyi iletmek için radyofrekans dalgalarını kullanır ve cep telefonlarının kullandığı radyo dalgaları, belli açılardan radyasyon niteliği taşır ve sürekli bu dalgalara maruz kalmak çeşitli riskleri beraberinde getirir.” dedi.

Açıklamasına telefonun vücuttan ne kadar uzakta durması gerektiğiyle ilgili detayları paylaşarak devam eden Görgen, “Cep telefonu, yetişkinler için kol boyu mesafesinden daha yakında durmamalı.” Şeklinde uyarılarına devam etti. Büyük telefonlarda riskin daha fazla olduğunun altını çizen Betül Görgen, “Gerçekten, büyük cep telefonu üreticileri bile bu konuda uyarıcı notlara yer vermişlerdir. Bazı akıllı telefonlardaki RF salınımı, vücuttan 5mm uzaklık için test edilmiş ve zararsız sınırlar içinde bulunmuştur. Yine de hoparlör kullanımı ya da kulağa yaklaştırmaksızın konuşmayı sağlayan aksesuarlar (kulaklık gibi) tercih edilmelidir. Fakat RF dalgaları çocukların beynine erişkinlerden çok daha kolay ulaşabilir ve gelişmekte olan beyin hücrelerini çok daha fazla etkileyebilir.” açıklamasında bulundu.

Cep telefonlarını çok yakından kullanmanın birçok hastalığa davetiye olabileceğini de belirten Op. Dr. Betül Görgen, “Daha önceki çalışmalarda cep telefonlarının daha çok beyin ya da kulakta tümör oluşturduğuna dair uyarılar yapılırken son çalışmalar zararlı etkilerin daha çok gençlerde uyku ve dikkat bozukluklarıyla ilişkili olduğunun altını çizmektedir. Çalışmanın endişe verici diğer sonuçları ise erkeklerde düşük sperm sayısı ve kötü sperm kalitesiyle ilişkilidir.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.