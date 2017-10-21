  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Çerçevesiz Ekranlı OnePlus 5T Sızdırıldı

Çerçevesiz Ekranlı OnePlus 5T Sızdırıldı

Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil
YORUM YAZ

Çin merkezli OnePlus şirketi OnePlus 5 ile amiral gemisi telefonlara kafa tutmuştu. Hatta geçtiğimiz gün çıkan bir habere göre şirket, OnePlus 5’i yetiştirmekte bir hayli zorlanıyordu. Bunun üzerine yeni bir model üzerinde çalışmalara başlayan OnePlus, yeni telefonu 5T’de 18:9 ekran formatını kullanmayı planlıyor.

Ortaya çıkan bazı raporlara göre şirketin yeni telefonun adı OnePlus 5T olacak. Ancak şirket tarafından son anda bir hamle gelip OnePlus 6 ismiyle de gelebileceği düşünülüyor. Fakat her halükarda 2017 yılı içerisinde çıkacak bu telefon, üst seviye özelliklere ve güzel bir kameraya ev sahipliği yapacak. 

Bugün sızdırılan bazı görsellerin kabataslak çizimler olduğuna dikkat çekildi. Çünkü sızdırılan görsellerdeki ekran boyutları birbiriyle uyuşmuyor. Ancak tasarımsal anlamda görsellerdeki gibi olacağı ifade edilen OnePlus 5T’nin, OPPO F5 cihazına da benzetildiğini belirteyim.

Cihazın teknik özelliklerinde ise 6 inç’lik 18:9 ekran, 6 veya 8GB RAM dikkat çekiyor. 20+16MP çözünürlüğünde olacak çift kameraya ek olarak ön tarafta da 16MP çözünürlüklü kamera bulunacak. Ayrıca OnePlus 5T Android 8.0 Oreo’dan destek alan OxygenOS arayüzüyle gelecek.

OnePlus Müşterilerinin Verilerini Toplamayı Bırakıyor MOBİL OnePlus Müşterilerinin Verilerini Toplamayı Bırakıyor

OnePlus 5T Geliyor! MOBİL OnePlus 5T Geliyor!

ETİKETLER: oneplus OnePlus 5

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
IObit Uninstaller IObit Uninstaller
IObit Uninstaller IObit Uninstaller programını ücretsiz olarak kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite
7-Data Recovery Suite 7-Data Recovery Suite silinen veya kaybolan fotoğraf, dosya, bölüm ve çok daha fazlasını kurtarabileceğiniz yararlı bir yazılımdır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR