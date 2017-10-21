Çerçevesiz Ekranlı OnePlus 5T Sızdırıldı

Çin merkezli OnePlus şirketi OnePlus 5 ile amiral gemisi telefonlara kafa tutmuştu. Hatta geçtiğimiz gün çıkan bir habere göre şirket, OnePlus 5’i yetiştirmekte bir hayli zorlanıyordu. Bunun üzerine yeni bir model üzerinde çalışmalara başlayan OnePlus, yeni telefonu 5T’de 18:9 ekran formatını kullanmayı planlıyor.

Ortaya çıkan bazı raporlara göre şirketin yeni telefonun adı OnePlus 5T olacak. Ancak şirket tarafından son anda bir hamle gelip OnePlus 6 ismiyle de gelebileceği düşünülüyor. Fakat her halükarda 2017 yılı içerisinde çıkacak bu telefon, üst seviye özelliklere ve güzel bir kameraya ev sahipliği yapacak.

Bugün sızdırılan bazı görsellerin kabataslak çizimler olduğuna dikkat çekildi. Çünkü sızdırılan görsellerdeki ekran boyutları birbiriyle uyuşmuyor. Ancak tasarımsal anlamda görsellerdeki gibi olacağı ifade edilen OnePlus 5T’nin, OPPO F5 cihazına da benzetildiğini belirteyim.

Cihazın teknik özelliklerinde ise 6 inç’lik 18:9 ekran, 6 veya 8GB RAM dikkat çekiyor. 20+16MP çözünürlüğünde olacak çift kameraya ek olarak ön tarafta da 16MP çözünürlüklü kamera bulunacak. Ayrıca OnePlus 5T Android 8.0 Oreo’dan destek alan OxygenOS arayüzüyle gelecek.