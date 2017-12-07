Çerçevesiz Ekranlı Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus Tanıtıldı

Çinli elektronik üreticisi Xiaomi, Redmi ailesinin iki yeni üyesini tanıttı. 18:9 ekran formatıyla gelen cihazlar bir hayli güçlü ve aynı zamanda şık tasarıma sahipler. 12 Aralık'ta satışa sunulacak olan cihazlara daha yakından bakalım:

Xiaomi Redmi 5 Özellikleri ve Fiyatı

Cihazda 5.7 inçlik 18:9 ekran formatına sahip HD+ çözünürlükte ekran ve Snapdragon 450 yonga seti bulunuyor. 2GB ve 3GB RAM seçeneğine ek olarak 16GB veya 32GB dahili hafıza seçeneğini kullanıcılara sunan Redmi 5, 128GB'a kadar MicroSD kart desteğini barındırıyor. Arka tarafta 12MP ön tarafta 5MP kamera ile gelen Redmi 5'te Android Nougat işletim sistemi yer alıyor. Ayrıca 3300 mAh batarya ve parmak izi sensörü bulunduran cihaz 120 dolar fiyat etiketine sahip.

Xiaomi Redmi 5 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Tasarım olarak Redmi 5'e göre pek fark bulundurmayan Redmi 5 Plus, donanım açısından daha güçlü. 6 inç 18:9 ekran formatına sahip Full HD+ ekran ile geliyor akıllı telefon, Snapdragon 625'ten gücünü alıyor. Cihaz, 3GB ve 4GB RAM seçeneklerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Ayrıca 32GB ve 64GB dahili hafıza kapasitesine sahip olan Redmi 5 Plus'ın diğer özellikleri Redmi 5 ile birebir. Fiyatı ise 150 dolar.