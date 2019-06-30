CERN, Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara Geçmek için Microsoft ile Yolları Ayırıyor

Microsoft’un sürekli artan lisans ücretleri bazı kuruluşların dikkatini çekmeye ve Microsoft’tan uzaklaşmalarına neden olmaya başladı. Lisans ücretlerinin yüksek olması gibi bir dezavantajın yanında, yazılım güvenliği uzmanlarının dediğine göre, açık kaynak kodlu olmayan yazılımlarda zafiyet riski de daha yüksek.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) aldığı son kararla, açık kaynak kodlu yazılımlara geçmek için Microsoft Alternatifleri Projesini (MAlt) başlattıklarını duyurdu. CERN bilgi teknolojileri ekibinden olan Emmanuel Ormancey, aldıkları kararın nedeninin tek bir şirkete bağımlı kalmamak, lisans maliyetlerinden kaçınmak ve verilerin kontrolünü ele almak olduğu söyledi.

Artan risklerden ve maliyetlerden rahatsız olan CERN’den Emmanuel Ormancey yaptığı açıklamalarda, MAlt’ın bir yıl önce başlatıldığını ve amaçlarının açık kaynak yazılımlar kullanarak lisans ücreti artışlarından kaçınmak olduğunu ifade etti.

CERN çok büyük bir proje olduğundan dolayı pek çok farklı Microsoft yazılımlarına ihtiyaç duyuyor. Bu da daha çok yazılım lisansı satın almak, yani daha çok maliyete katlanmak anlamına geliyor. Artan maliyetlerden kaçınmak CERN’in bulduğu çözüm ise MAlt oldu. CERN geçmişte akademik kurum statüsünde yer alıyordu ve buna göre ödeme yapıyordu. Ancak daha sonra Microsoft tarafından akademik kurum statüsünden çıkarıldığında lisans ücretleri 10 kat artış gösterdi. MAlt maliyet avantajı sağlamanın yanında verilerin kontrolünü elde tutmak için de işe yarayacak bir proje. MAlt ile birlikte ilk olarak e-posta servisine ve Skype’a alternatif bir çözüm bulunacak.

Üstelik açık kaynak kodlu yazılımlara yönelen tek kuruluş CERN değil. Pek çok Avrupa ülkesinde de açık kaynak kodlu ürünler tercih ediliyor. Avrupa ülkelerinin yanında Güney Kore de kamuda, Microsoft yerine açık kaynak yazılımlara geçilecek.