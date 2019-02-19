CERN'in Yeni Sitesi 90'lı Yılların İnternet Deneyimini Geri Getiriyor

Çeşitli fizik deneylerine ev sahipliği yapan CERN, bildiğimiz internetin ilk adımlarını da atmıştı. CERN’de kullanılan ağın dünya geneline yayılması ile modern internet ortaya çıkarken, bugün CERN tarafından ziyarete açılan yeni site ile 1990’lı yıllardaki internet deneyimi tekrar canlandırıldı.

Higgs Bozonu araştırmaları ile bildiğimiz CERN ya da Türkçe ismiyle Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, 1954 yılında kurulmuştu. Bugüne kadar onlarca farklı fizik deneyine ev sahipliği yapan kurum, 90’lı yıllarda deneylere katılan bilim insanlarının bilgi paylaşımını kolaylaştırmak adına, internet sisteminin ilk adımlarını atmıştı. 1989 yılında Britanyalı bilim insanı Tim Bernes-Lee tarafından oluşturulan World Wide Web (WWW) üzerindeki ilk internet sitesi de CERN’e aitti ve Bernes-Lee’nin NeXT bilgisayarından hizmet veriyordu.

İnternetin 30. yılı sebebi ile farklı bir kutlama yapmak isteyen Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, yayına aldığı internet sitesi üzerinden 90’lı yılların internet deneyimini yeniden canlandırdı. CERN 2019 WorldWideWeb ismi ile açılan internet sitesinde, alışık olduğumuzdan çok bir kullanımı olan internet sisteminin nasıl çalıştığı da küçük videolarla açıklandı.

Çok fazla kişinin ziyaret etmesi sebebi ile zaman zaman erişim problemleri yaşayan internet sitesinin, nasıl çalıştığını ya da 90’lı yıllarda internetin nasıl göründüğünü hemen aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.