CERN Tüm Dünyayı Şaşırttı: "Evren Aslında Var Olmamalıydı"

Dünyanın en saygın bilim insanlarının görev yaptığı Avrupa Nükleer Merkezi'nden (CERN) tüm dünyayı şok eden bir haber geldi. Evrenin nasıl oluştuğuna dair yürütülen araştırmada, dünyanın da içinde bulunduğu evrenin aslında var olmaması gerektiği sonucuna varıldı.

Evrenin ve dünyamızın nasıl oluştuğu sorusu, yıllardır yanıt bulmayı bekliyor. 1954 yılında 20 Avrupa ülkesinin katılımıyla oluşturulan CERN, bünyesinde dünyanın en saygın ve başarılı bilim insanlarının barındırıyor. Kurulduğundan bu yana karanlıkta kalan birçok gizemi aydınlatmayı başaran CERN, yaptığı son araştırmada, "Dünya aslında var olmamalıydı" dedi.

CERN'deki bilim insanları, evrenin neden ortaya çıktığı anda kendini yok etmediğini bulmak için madde ve anti madde arasındaki farkları araştırarak, farklı kütleleri, elektrik yükü gibi bir dizi olasılıkları deniyorlardı. Araştırma sonucunda yayınlanan raporda, 'Dünyada var olan her maddenin anti maddesinin de olduğu, bu nedenle dünyanın aslında var olmaması gerektiği' ifade edildi.

"Evrenin kendisini neden yok etmediğini bilmiyoruz" notu düşülen raporda, bilimin tümevarım sonucuna göre bu sonucun çıktığı belirtildi.

Evrenin başlangıcında aynı miktarda madde ve anti-madde olduğunu söyleyen uzmanlar, “Mantıken eşit seviyede oldukları için birbirlerini egale etmeleri ve ortadan kalkmaları gerekirdi” dedi.

Araştırmayı yürüten Christian Smorra, “Bizim araştırmalarımız sonunda madde ve antimadde arasında tamamen bir simetri çıktı. İşte bu sebeple evrenin aslında var olmaması gerekiyor. Evrenin oluşması için asimetrik bir durum olması gerekiyor fakat farkın nerede olduğunu bilmiyoruz. Simetriyi neyin bozduğuna dair bir fikrimiz yok” ifadesini kullandı.

Araştırma sonucunda şaşkınlık yaşadıklarını belirten Smorra, “CERN araştırması, anti-maddenin fiziksel bir taşıyıcı içinde tutulması imkansız olduğu için bilim adamlarının anti-protonları özel "penning tuzakları"nda yakaladığını gördü” dedi.

Araştırmada görev alan Stefan Ulmer ise, “Anti-maddeyi kapalı bir kap içinde tutamadığımız için manyetik değerlerini ölçmekte zorlandık. Araştırmacılar, anti-protonları daha ayrıntılı olarak inceleyebilmeyi ve gizeme daha yakından bakabilecekleri zaman bir fark olup olmayacağını umuyorlar" diyerek, evren hakkındaki tüm gizemleri çözebilmek için yeni teoriler üzerinde çalışacaklarını belirtti.

CERN'den gelen açıklamada hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.