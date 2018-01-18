CERN ve MIT Tarafından Geliştirilen Ücretsiz VPN Servisi Android ve PC İçin Yayınlandı!

CERN ve MIT'de görev yapan bilim adamları tarafından hazırlanan ücretsiz VPN servisi ProtonVPN PC'nin ardından Android üzerinde de kullanıma açıldı.

ProtonVPN, geçtiğimiz sene Amerika'da internet üzerinde kişisel bilgi güvenliğini ortadan kaldıran düzenlemelerin ardından bilim adamları tarafından, insanlara gizli, güvenli ve yasaksız internet erişimi sunmak amacıyla yayınlanmıştı. VPN servisinin PC sürümü Mart ayında beta sürecine girmiş, Eylül ayında tüm kullanıcılara açılmıştı. ProtonVPN'in Android sürümü ise yeni yayınlandı ve bize mobil cihazlar üzerinde güvenli ve gizli gezinti imkanı sunmaya başladı. ProtonVPN'i kullanarak halka açık WiFi bağlantıları gibi risklere açık bağlantılarda hassas kişisel bilgilerinizi koruyabilirsiniz.

ProtonVPN'in ücretsiz servisi veri transferi limiti olmadan internete bağlanmamıza imkanı veriyor. Fakat internete bağlanma hızınıza limit koyuluyor ve P2P (torrent) servislerinin kullanılmasına izin verilmiyor. ProtonVPN'in ücretsiz servisinde sadece 3 sunucuya bağlanabiliyoruz. Buna rağmen ProtonVPN pratik bir şekilde kullanılabiliyor, hızlıca sunuculara bağlanıyor ve Wikipedia gibi yasaklı sitelere kolayca erişmemize yardımcı oluyor.

OpenVPN altyapısını kullanan ProtonVPN'in önümüzdeki süreçte Mac ve iOS platformları için yayınlanması da planlanıyor. ProtonVPN'in Android uygulamasını ve Windows masaüstü sürümünü ücretsiz indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: