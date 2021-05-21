Cerne Abbas Devi'nin Gizemi İlk Defa Açıklandı

Cerne Abbas Devi ne zaman yapıldı? İngiltere'nin Dorchester bölgesinde bulunan ve yüzyıllardır merak uyandıran bir devin gizemi ilk defa açıklanmış olabilir. National Trust tarafından yürütülen çalışma, devin 10. yüzyıla kadar uzandığını gösteriyor.

İngiltere'de bulunan ve yıllardır gizemini koruyan dev; İngiltere'nin güneyindeki Cerne Abbas köyüne bakan bir yamaca oyulmuş, bir hayli büyük, dik bir penisi olan ve elinde sopa tutan bir adam figürünü yansıtıyor. Yamaca hendekle kazılıp beyaz tebeşirle doldurularak yapılması da merak uyandırıyor.

Devi arkeolojik olarak tarihlendirmeye yönelik ilk deneme, 55 metrelik çizimin 10. yüzyılda yapıldığını gösteriyor. Daha önceki bulgular, Cerne Abbas Devi'nin 300 yıldan daha uzun süre öncesine ait olduğunu ve yüzyıllardır unutulduğunu gösteriyordu.

Environmental Archaeology'de bağımsız bir jeoarkeolog olan Mike Allen, tarihçiler ve arkeologların devin ne zaman inşa edildiğine dair birçok fikirleri olduğunu söylüyor. "Devin bilinen en eski referansı, Cerne Abbas'daki kilisenin 1694 yılına ait kayıtlarından geliyor. Dev, daha önceki kayıtlarda yok. Ancak herkes yanıldı" dedi.

Cerne Abbas Devi ne zaman yapıldı?

Tarihçiler, devin ne zaman yaratıldığını ve neyi temsil ettiğini onlarca yıldır tartıştılar. Bazıları tarihi kayıtlara uygun olarak 1600'lerde yapıldığına inanırken bazıları ise Roma dönemine ait olduğunu düşünüyordu.

Yeni yapılan çalışma, devi doldurmak için kullanılan tebeşirin MS 650 ile 1310 arasından geldiğini söylüyor. Dev, muhtemelen bu tarihler arasında yaratıldı. Allen, Cerne Abbas Devi'nin bundan daha yaşlı olamayacağına inanıyor.

Şaşırtıcı şekilde 10. yüzyılın sonlarında Cerne Abbas'da bir manastır kuruldu. Allen, devin buna bir yanıt olabileceğini düşünüyor. Edinburgh'da çalışan arkeoloji danışmanı Alison Sheridan, yerel halkın direniş için bu devi yarattığını aktardı.

Devden yüzyıllardır neden söz edilmediği ise henüz belli değil. Allen, uzun yıllar boyunca bu bölgenin alanın uzun otlarla kaplı olduğu ve devin görünmez hale geldiğini söylüyor.

Bournemouth Üniversitesinden Timothy Darvill, tarih öncesi anıtların genellikle göz ardı edildiğini belirtti. "Stonehenge gibi sitelerden bile bu kadar bahsedilmiyor" dedi.

Dev, İngiltere'de hayatta kalan üç antik tepe figüründen biridir. Diğerleri Wilmington'daki Long Man ve Uffington White Horse.

Peki ya siz 55 metrelik Cerne Abbas Devi hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce MS 650 ile 1310 yılları arasından neden böyle bir deve ihtiyaç duyulmuş olabilir? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.