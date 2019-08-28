Çernobil Felaketinin Oyunu 'Chernobylite' Geliyor

Son dönemlerde ‘Çernobil’ adlı bir yabancı dizi oldukça beğenilmiş ve popüler hale gelmişti. Diziden sonra ise Çernobil fırtınası oyun dünyasına da sıçramışa benziyor. Chernobylite adlı yeni bir oyun, Çernobil patlamasının 30 yıl sonrasını konu alıyor.

Çernobil felaketi, yıllar sonra bir yabancı diziyle yeniden gündeme geldi. Dizinin ardından insanların Çernobil konusuna yönelik ilgisi artmaya başladı. The Farm 51 adlı bir şirket tarafından geliştirilen Chernobylite adlı yeni bir oyun, Çernobil deneyimini bilgisayarlarımıza ve oyun konsollarımıza getiriyor.

Oyun, nükleer enerji santralinin patlamasından 30 yıl sonrasında geçiyor. Oyuncular ise korkularıyla yüzleşmeye ve sevdiklerini kurtarmaya çalışan bir fizikçiyi canlandıracak. Ancak oyun sıradanlığın dışında heyecan ve aksiyon dolu sahnelerle karşınıza çıkacak.

Canlandıracağınız karakterle elektrik santralinde garip, doğal olmayan olaylarla karşılaşacaksınız. İlginç yaratıklarla mücadele edecek, keşifler yapacak ve karakterin hikayesine yön vereceksiniz.

PC, PS4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülecek olan Chernobylite'ın bilgisayar için 2019 yılı sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Oyunun tam sürümünün ise 2020’nin başlarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.