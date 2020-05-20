Cerrahi Maske Yıkanıp Tekrar Kullanılabilir Mi? İşte Cevabı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, maske konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Maskeler yıkanıp tekrar kullanılabilir mi? İşte Nurten Saydan'ın yaptığı açıklama.

Yıkanan Maske Tekrar Kullanılır Mı?

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın 50’lik maske alamadıkları için maskelerini yıkayarak tekrar kullandıklarına şahit oluyoruz. Bu maskelerin yıkanıp tekrar tekrar kullanımı mümkün değil. Ayrıca kullanılan maskelerin tıbbi atık olduğu unutulmamalı ve bir poşete koyulup ağzı bağlandıktan sonra 72 saat bekleyip, evsel atık olunca çöp kutusuna atılmalı."

19 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu

19 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 151.615 oldu. Toplam can kaybı ise 4.199'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 882, toplam entübe hasta sayısının ise 455 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 112.895 olarak açıklandı.

Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/41C5V1VBKn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020

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