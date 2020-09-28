Türkiye'de aşı çalışmalarının yapıldığı 24 merkezden bir tanesi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs aşı denemeleri başlıyor. COVID-19 aşı denemelerine 400 gönüllü katılacak. Gönüllülerin bir kısmının sağlık çalışanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi personeli olduğu belirtildi. Hürriyet'ten İdris Emen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılacak aşı denemelerine gönüllü olan sağlık çalışanları ile röportaj gerçekleştirdi. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Koronavirüs Aşı Denemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de aşı çalışmaları devam ediyor. Ülkemizde aşı çalışmalarının yapıldığı 24 merkezden bir tanesi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bugün gönüllüler üzerinde aşı denemeleri başlayacak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bugün gerçekleşecek olan aşı çalışmalarına daha önce yeni tip koronavirüse yakalanmamış 400 gönüllü katılacak. Gönüllülere aşı yapıldıktan iki hafta sonra ikinci doz verilecek. Bu süre zarfında aşının yan etkilerinin olup olmadığı takip edilecek.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, “Aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyenlerden 400 kişilik bir liste oluşturdu. Bu listede yer alanların bir kısmı sağlık çalışanı. Gönüllülerin daha önce koronavirüs geçirmemiş olması gerekiyor. Bu yüzden gönüllülere PCR ve antikor testi yapılacak. Eğer her iki test de negatif çıkarsa gönüllülere aşı verilecek. 400 gönüllüye aşının ilk dozunu vereceğiz.İki hafta sonra ikinci dozu vereceğiz. Daha sonra gönüllülerimizi takip edilerek bütün yan etkileri aşı merkezine bildirecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Fehmi Tabak, "Bazı gönüllülere plasebo, bazılarına ise Çin’in geliştirdiği aşı verilecek. Gönüllüler kendilerine hangisinin verildiğini bilmeyecek. Dünya Sağlık Örgütü veya bağımsız sağlık kuruluşları müfettiş gibi aşı çalışmalarını denetleme hakkına sahip. Gönüllülerin aşı çalışmasını sonuna kadar götürme gibi bir zorunlulukları yok ama çalışmada kalmalarını isteriz" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: