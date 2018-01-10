CES 2018'de Elektrikli Uçan Taksi Tanıtıldı

ABD’nin Las Vegas kentinde bu yıl 51.’si düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2018'den ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Tüketici Elektroniği Fuarı olarak bilinen CES 2018’de, çok sayıda firma yeni tasarımlarını, yeni ürünlerini sergileme fırsatı buluyor.

ABD’nin önemli firmalarından biri olan Bell Helicopter Textron, CES 2018 fuarında geleceğin uçan taksisini tanıttı. Şirket, bu taksilerin sadece zenginlere değil tüm kullanıcılara hitap ettiğini özellikle belirtiyor.

Elektrikli uçan taksi olacak olan helikopterinin, şu an için yalnızca yolcu kabinini CES 2018’de ziyaretçilere tanıtan şirket, geliştirmelerin tamamladıktan sonra tüm helikopter için ayrıca bir tanıtım etkinliğinin düzenleneceğini belirtti.

Bell’in inovasyon direktörü Scott Drennen, günümüzde bir noktadan diğer bir noktaya helikopterle seyahat edenlerin çoğunlukla zengin kişiler olduğunu belirtirken, bu aracı geliştirirken herkesin kullanabileceği bir ulaşım aracı hayal ettiklerini ve herhangi iki kişinin bu araç ile seyahat edebileceğini söyledi.

Aslında uçan taksi konusu geçen yıl da gündeme gelmişti ve şirket FCX-001’i tanıtmıştı. FCX-001 daha çok ticari amaçla tasarlanmış gibiydi ve standart bir helikoptere benziyordu. Bu yıl yeni tanıtılan araç ise daha modern tasarımlı, yolcular için maksimum konfor vaat ediyor ve dikey kalkış-iniş yapabiliyor.

Dikey kalkış-iniş yapabilen bu toplu taşıma araçları herkesin kullanabileceği seviyeye geldiği zaman, uçan araba hayallerimiz de gerçekleşmiş olacak gibi görünüyor.