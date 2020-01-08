CES 2020 En İyi Harddiskler ve SSD'ler

CES 2020'de tanıtılan en iyi harddisk ve SSD'lere bu yazıda yer verdik. Yüksek kapasiteli ve hızlı depolama birimlerine ihtiyaç duyan Windows ve Mac sistemli bilgisayar kullanıcılarının değerlendirebileceği 2020'nin en iyi harddiskleri ve SSD'leri bu listede.

Seagate

Seagate FireCuda Fast SSD

Seagate, oyuncu markalı depolama serisine yüksek performanslı harici depolama çözümleri ekledi. Seagate FireCuda oyun SSD’si yakın zamanda piyasaya sürülen Seagate’in FireCuda Oyun Dock’una yerleştiriliyor ve büyük miktarda veriyi hızlı ve güvenilir bir şekilde yedeklemek isteyenler için tasarlanmış. FireCuda, USB 3.2 Gen 2 portu üzerinden saniyede 2000 megabayta kadar okuma hızı sunan SuperSpeed 20Gb/s arabirimi sunuyor. Seagate FireCuda Fast SSD’nin 500 gigabayt kapasiteli modeli 189.99 dolar, 1 terabaytlık modeli 259.99 dolar, 2 terabaytlık modeli de 499.99 dolar. Mart ayında satışa sunulacak ve beş yıl sınırlı garanti kapsamında.

Seagate Barracuda Fast SSD

Seagate’in SSD serisinde yeni olan Barracuda Fast SSD cep boyunda tasarımıyla taşınabilir ve saniyede 540 megabayt okuma/yazma hızına sahip. USB 3.1 Gen 2 bağlantı noktasına sahip, kutusundan PC ve Mac ile uyumlu çıkıyor ve basit yedekleme ve senkronizasyon için yazılım içeriyor. İki aylık Adobe Creative Cloud Fotoğrafçılık planı hediye ediliyor. Barracuda Fast SSD, Şubat ayında satışa sunulacak ve üç yıl sınırlı garanti kapsamında. 500 gigabaytlık model 94.99 dolar, 1 terabaytlık model 169.99 dolar, 2 terabaytlık model de 299.99 dolar fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacak.

OWC

ThunderBay 8

ThunderBay 8, 2.5 inç veya 3.5 inç herhangi bir harddisk veya SSD’nin birleşiminde 112TB’a kadar kapasite sunabilen profesyonel bir 8 yuvalı Thunderbolt 3 depolama aygıtı. Ünitelerin altı tanesine kadar papatya dizilimi yaparsanız, tümü Thunderbolt 3 üzerinden erişilebilir 672TB depolama kapasitesi elde edebiliyorsunuz. Çalışırken değiştirilebilir yuvalara sahip olan aygıt, birlikte gelen SoftRAID yönetim yazılımı kullanılarak hız veya yedeklilik için RAID dahi olmak üzere çeşitli farklı yapılandırmalarda çalışacak şekilde ayarlanabiliyor. En hızlı şekilde, Thunderbolt 3 ve RAID üzerinden saniyede 2586 megabayta kadar aktarım hızlarına ulaşmak mümkün. Sürücüsüz tak ve çalıştır özelliğine sahip olan ve DisplayPort 1.2 üzerinden 4K monitör bağlayabildiğiniz aygıt, 16TB’dan 112TB’a kadar kapasite seçeneği sunuyor. Kendi disklerini yerleştirmek isteyen kullanıcılar için boş da satılıyor. 1228.99 başlangıç fiyatıyla ilk çeyrekte satışa sunulması planlanıyor.

ThunderBay Flex 8

ThunderBay Flex 8, maksimum 128TB kapasitede SATA, SAS ve U.2 NVMe disklerin birleşimi kabul edilen 8 sürücü bölmesi sunan daha gelişmiş bir depolama kutusu. Dört üst bölme tüm diskleri alırken dört alt bölme SATA sürücüleri alıyor. SoftRAID üzerinden yapılandırılabilen birim, saniyede 2750MB’a kadar aktarım hızı sunuyor. 2 adet Thunderbolt 3 portu papatya dizilimine olanak sağlıyor ve yüksek hızda veri aktarımı için ekstra USB-C portu ve cihazı yerleştirmek ve şarj etmek için 2 adet USB-A portuna sahip. Yerleşik DisplayPort 1.4 bağlantısı 8K ekranı destekleyebiliyor ve dosya alımı için ön tarafta SD 4.0 ve CF-Express kart okuyucu bulunuyor. PCIe x16 slotunu kullanarak genişletme yapılabiliyor. ThunderBay Flex 8, 16TB’dan 128TB’a kadar depolama alanı seçeneğiyle veya sadece kendi satışa sunulacak. İlk çeyrekte satışa sunulması planlanan ürünün fiyatı henüz belli değil.

Western Digital (WD)

SuperSpeed USB 20Gbps Portable SSD

WD, yeni SuperSpeed USB 20Gbps taşınabilir SSD prototipi dahil birkaç yeni depolama çözümünü duyurdu. İçerik üreticilerin içeriği yakalayıp saklamasına yardımcı olmak için tasarlanan cep boyunda taşınabilir harddisk. Şu anda fiyatlandırma veya bulunabilirlik konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

1TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C

Ayrıca USB-C akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve bilgisayarlar arasında medya yakalama ve içerik aktarımı için tasarlanmış tamamen metal, yüksek kapasiteli disk 1TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C tanıtıldı.

Western Digital Ibi

WD, ayrıca yerel ve bulut depolama arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran akıllı fotoğraf yönetim cihazı tanıttı. Ibi adını taşıyan cihaz, bir terabayt kapasiteye sahip ve kullanıcıların kablosuz olarak telefonlarına bağlanarak fotoğraf ve videoları otomatik yedeklemesini sağlayan yardımcı bir uygulamayla çalışıyor. Kullanıcıların dizüstü bilgisayarlar, USB diskler, sosyal medya ve bulut hesaplarından fotoğraf ve videoları toplamasına imkan veriyor ve kablosuz olarak erişilebilen ikinci bir yerel yedekleme veriyor. Ibi 250000 fotoğraf veya 100 saatlik video depolayabiliyor. Ibi, 129.99 dolar fiyat etiketiyle şu anda satışta.