CES 2021 Tamamen Dijital Olacak

CES 2020, 2020’de yüz yüze düzenlenen son büyük teknoloji fuarlarından biriydi. MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi) gibi diğer etkinliklerin iptal edilmesine yol açan koronavirüs pandemisinin gerçekten patlamasından önceydi. CES’in arkasındaki organizatörler ilk başta etkinliği 2021’de yüz yüze yapmayı planlamıştı ancak planlar değişmi gibi görünüyor.

CES 2021, Dijital Olacak

Tüketici Teknolojiisi Derneği’nin (Consumer Electronics Association) açıklamasına göre, CES 2021 tamamen dijital bir deneyim olacak. Bu, etkinliğin yüz yüze yapılmayacağı anlamına geliyor. Bu iyi bir şey; katılımcıların Las Vegas’a gitmek için vakit ve para ayırmaları gerekmeyecek ve ev rahatlığında etkinliği takip etme şansı bulacaklar. Küçük şirkeetlere ve markalara da izleyicilerin dikkatini çekmek için daha iyi bir şans verecek. Organizatörlere göre, “Yeni format, katılımcların teknoloji yenilikçilerini dinlemelerine, en son teknolojileri ve en yeni ürün tanıtımlarını görmelerine ve dünyanın dört bir yanından küresel markalar ve yeni girişimlerle yakından ilgilenmelerine imkan verecek.”

CES 2021 Ne Zaman?

CES 2021, 6 - 9 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Önümüzdeki aylarda daha fazla detayın gelmesi bekleniyor. CES 2020'de tanıtılan ilginç teknolojik ürünlere aşağıdaki Tamindir CES 2020 özel listesinden göz atabilirsiniz: