CES 2023'ün En İyi Markaları Seçildi: TOGG Kaçıncı Sırada?

Gerçekleştirildiği günden itibaren büyük yankı uyandıran CESS 2023'te, geleceğin teknolojilerine şahitlik etmiştik. Pek çok alanda yaşanacak olan teknolojik gelişmelerin yer aldığı fuarda yerli otomobil Togg da sergilenmişti.

Yerli şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu Togg'un ilk modeli T10X için ön sipariş de 16 Mart 2023'te başlamıştı. Şu ana kadar 50 binin üzerinde sipariş alınan otomobil, 2022'de olduğu gibi CESS 2023'te de en iyi markalar kategorisinde ilk 5 girmeyi başardı.

Türkiyenin Otomobili CESS 2023'te 4. Oldu!

Geçen sene dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı olan CESS 2022'de Togg, şirketin konsept otomobilini tanıtmanın yanı sıra kısa sürede kat edilen yolu da dünyaya duyurdu.

Bu sene de Togg Dijital Mobilite Bahçesi adında bir stand kuruldu. Beyond X adı ile tanıtılan ve mobilitenin "yarından sonrası"nı detaylandıran bir alan oluşturuldu. Burada binlerce insan Togg'u yakından tanıma şansı yakaladı.

Aynı zamanda Togg tarafından geliştirilen yeni teknolojiler de tanıtıldı. İnsanlar tarafından deneyimlenebilen özel alanlar oluşturulmuştu. Tüm bunlarla birlikte CESS 2023'te dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırlandı. Ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğu Togg'u ve tanıtılan teknolojilerini oldukça beğenmiş olacak ki 3 bin 200 katılımcı arasında "En İyi Marka" sıralamasında 4. seçildi.