Çeşme Suyunda Koronavirüs Olabilir İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı

Çeşme suyundan Koronavirüs olabilir iddiası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) araştırmasına göre Koronavirüsün canlılığı atık sularda birkaç gün kadar sürebiliyor.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) hazırladığı "Su ve atık su yönetiminde Covid-19 etkisi" isimli raporda çeşme suyunda Koronavirüsün olup olmayacağına ilişkin açıklamalara yer verildi. Henüz ülkemizde bu konuda çalışma yapılmadığını gösteren rapor, çeşitli sağlık örgütlerinin araştırmalarını ele alıyor.

Koronavirüs canlılığına çeşme suyunda devam edebiliyor

Geçtiğimiz gün itibarıyla vaka sayısı 74.193'e kadar yükselmişken atık ve çevre suların bu konudaki tehlikesi de gündemde. Çeşme suyunun Koronavirüs barındırdığı açık şekilde belirtilmese de sudaki katı madde miktarına bağlı olarak, Koronavirüs canlılığı devam edebiliyor.

DSÖ'ye göre çeşme suyundan Koronavirüs bulaşmıyor

Ayrıca daha önce Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un içme suyunda veya kanalizasyondan bulaştığına dair kanıt bulamadıklarını söylemişti. Çevre Koruma Dairesi de vatandaşların her zamanki gibi doğrudan musluklarından su içmeye devam edebileceğini belirtiyor.

Hastaneden gelen atık suların şebekeye verilmeden önce dezenfeksiyonun sağlanması gerektiğini söyleyen raporda, ultraviole (UV) ile dezenfeksiyon yöntemine vurgu yapılıyor.