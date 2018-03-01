Cevat Yerli Crytek'teki Görevini Kardeşlerine Bıraktı

Almanya’nın Frankfurt şehrinde üç Türk kardeş tarafından kurulan bağımsız oyun stüdyosu Crytek, yayınladığı basın bildirisiyle Cevat Yerli’nin CEO görevini bıraktığını, yerine iki kardeşi Avni ve Faruk Yerli’nin geçtiğini açıkladı.

1999 yılında Almanya’da kurulan Crytek, ilk olarak Far Cry isimli oyunla piyasaya çıkmış, ardından geliştirdiği Crysis serisiyle önemli başarılar yakalamıştı. Özellikle Crysis oyunları için sunduğu Türkçe dublaj ve altyazı desteğiyle Türkiye’deki oyuncuların gönlüne taht kurmayı başaran stüdyo, birkaç yıldır finansal krizden kurtulamamıştı.

Yaklaşık iki yıl önce yaşanan ilk finansal sıkıntıdan Amazon’dan aldığı yatırımla kurtulan Crytek, ikinci ekonomik buhrandan stüdyolarını kapatmak ve Warframe’in yayın haklarını satmak suretiyle kurtulabilmişti. Hala finansal problemlerini çözemediği söylenen Crytek, yayınladığı basın bildirisiyle CEO pozisyonundaki değişikliği ve şirketin önümüzdeki günlerdeki planına dair ayrıntıları paylaştı.

Kurulduğu günden bu yana Crytek’in başında bulunan Cevat Yerli’nin, CEO pozisyonunu şirketi birlikte kurdukları Avni ve Faruk Yerli’ye bıraktığı kaydedilirken, şirketin bundan sonraki ana amacının “endüstrinin öncü geliştirme platformlarından bir tanesi olan CRYENGİNE ile birlikte yapımı devam Hunt: Showdown ve Warface’e odaklaklanmak” olduğu vurgulandı.

Şirketin yeni bir yönetim anlayışıyla birlikte daha başarılı noktalara gelebileceği ve aldığı finansal destekten sonra büyüme noktasına gelebileceği açıklanırken, Cevat Yerli’nin en büyük hissedar olarak Crytek’e destek olmaya devam edeceğinin altı çizildi.