Türkiye'nin Çeviri Araçları Arasında Yeni Gözdesi: DeepL

DeepL, gelişmiş sinir ağı teknolojisiyle yapay zekâ çevirisi yapabilen rakipleri arasında öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği DeepL Translator, gerçek hayattaki kullanıma çok yakın ve daha doğal çevirileriyle dikkat çekiyor. 2017'de faaliyete geçen DeepL'in yapay zekâ teknolojisi, iletişim alanında dünya genelinde birçok işletme ve bireysel kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Öyle ki DeepL, birçok çeviri aracı arasından sıyrılarak ülkemizdeki en popüler ve en doğru sonuç veren çeviri araçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Tek Tuşla Döküman Çevirtmek Mümkün

Doküman çevirisi, DeepL'in en popüler özellikleri arasında bulunuyor. DeepL, PDF, DOC ve PPT formatlarının orijinal hâllerini koruyarak manuel düzenleme gerektirmeden çeviri yapabiliyor. DeepL'in web sayfasında veya masaüstü uygulamasında kullanıcılar, her kelime için çeviri alternatiflerinden, kelime listeleri ve belirli kelimeler veya ifadeler için özelleştirilebilir çeviriler sunan bir sözlükten ve klavye kısayollarından tamamen ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Kullanıcılarına doğal ve yüksek kaliteli çeviriler sunmayı amaçlayan DeepL'in kurucusu ve CEO'su Jaroslaw Kutylowski, dünya genelinde çevirinin küresel iletişimin anahtarı hâline gelmesiyle birlikte DeepL olarak ülkeler arası iletişimde önemli bir rol oynayacaklarını söylüyor.

DeepL ile Yapay Zekâ Çevirisinde Yeni Dönem

Yapay zekâ, insanların günlük hayatlarında giderek daha fazla yer edinirken teknolojiyi deneyimleme şekillerini de değiştiriyor. Son yıllarda yapay zekâ inovasyonlarında görülen ivmelenmenin en önemli örnekleri arasında makine çevirisi yer alıyor. Bu alanda yapay zekâ çalışmalarına odaklanan lider teknoloji şirketi DeepL, geliştirdiği DeepL Translator'la makine çeviri alanında yeni bir dönem başlatıyor.

Bilgisayar destekli çeviri kullanımı bildiğiniz üzere giderek artmakta. CSA Research'ün çalışmasına göre sağlık hizmetlerinin çeviri ihtiyaçları açısından en büyük sıçramayı gördüğü ve ihtiyacın pandemi öncesine kıyasla %49 arttığı görülüyor. Çeviri ihtiyacının arttığı diğer alanlar arasında sosyal ağlar, bilgi teknolojileri ve yazılım programcılığı dikkat çekiyor. Global Market Insights'a göre 2020 yılında 650 milyon USD değerinde olan yapay zekâ çeviri pazarının 2027 yılına kadar 3 milyar USD'ye ulaşması bekleniyor.

Peki siz çeviri araçları kullanıyor musunuz? En sık kullandığınız araçlar hangileri? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.