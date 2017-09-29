Giderek çevirimiçi hale gelen ve teknolojinin hızla değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli çevirimiçi olma durumu da verileri güvence altına almayı zorlaştırıyor. Forcepoint ve Mastercard şirketlerinden siber güvenlik uzmanları, çevirimiçi güvenliği artırmanın anahtarı olarak insanları işaret ediyor ve davranışsal kalıpların analizinin yapılması gerektiğini savunuyorlar. Çünkü gelecekte, çevirimiçi tehditlere karşı korunmak giderek zorlaşacak.

Forcepoint CEO'su Matthew Moynahan, Internet of Things (IoT)'in benimsenmesinin ardından çevirimiçi tehditlere karşı korunmanın giderek zor olacağını belirtiyor. Moynahan'a göre, günümüzde birçok işletme buluta taşınıyor, her şey daha mobil ve birbirine bağlı hale geliyor. Bu da kurumsal ağları korumak için geleneksel yöntemlerin artık anlamsız olduğu anlamına geliyor.

Bir internet sitesine verdiği röportajda Moynahan, "Sonsuz sayıda saldırı noktası olan ve aşırı hareketliliğin olduğu bir dünyayı nasıl güvence altına alabilirsiniz? Bu çok zor, bu yüzden bir şeyler değişmeli" diyor. Moynahan ayrıca, güvenlik endüstrisinin bu yeni dünyada çalışma biçimini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor. Forcepoint CEO'su cevabın insanları anlamakta yattığını düşünüyor. İnsanların kim olduklarını, nasıl davrandıklarını ve rollerine uygun görevleri yerine getirmek için neye ihtiyaç duyduklarını anlamak zorunda olduğumuzu vurguluyor.

Mastercard'ın Operasyon ve Teknoloji Başkanı Ed McLaughlin ise, insan etkileşimlerini analiz ederek sahtekarlık tespitlerini geliştirmek istediklerini söylüyor. NuData ediniminden bahseden McLaughlin, yapılan işlemlerin meşruiyetini belirlemek, müşteri deneyimini aksatmadan davranışsal analiz yapmanın gerekli olduğunu ifade ediyor. Dolandırıcılık yöntemlerini tespit etmek için bu tür iyileştirmelerin kritik olduğunu söyleyen Mclaughlin, "NuData, kullandığınız cihazları ve bunları gerçekte nasıl kullandığınızı içeren davranış analizinde uzmanlaşıyor. Analiz ettiği veri miktarı ile platform, deterministik güvenlik sistemlerinin sağlayabileceğinden daha fazla öngörme yeteneği sağlayabilir" diyor.

Sizce çevirimiçi tehditlerden korunmak giderek zorlaşacak mı?