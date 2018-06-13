Çevrimdışı Google Translate Türkçe Dahil 59 Dilde Hizmet Verecek

Google Translate, halihazırda internet destekli sunduğu neural machine translation yani sinirsel makine çevirisi özelliğini, Türkçenin de dâhil olduğu 59 dil için çevrimdışı olarak sunmaya başlayacağını duyurdu.

Yakın zaman önce gelen sinirsel makine çevirisi desteğinin ardından başta İngilizce olmak üzere birçok dilden Türkçeye başarılı çeviriler yapmaya başlayan Google Translate, çokça kullanılan bu özelliğini sadece internet bağlantısı yoluyla kullanıcılarına ulaştırıyordu. İnternete ulaşamadığınız durumlarda eski tarzda çeviri yapmaya başlayan Translate için sevindirici bir haber veren Google, Türkçenin de içinde olduğu 59 dil için çevrimdışı desteği vermeye başladığını açıkladı.

Kısa bir süre sonra devreye girecek yenilikle birlikte kullanıcıların öncelikle Google Translate uygulamalarından kullanmak istedikleri dili cihazlarına kaydetmeleri gerektiğini belirten şirket, yaklaşık olarak 35MB tutan indirmenin ardından sinirsel makine yeteneklerinin internete ihtiyaç duymadan kullanılabileceğini kaydetti. Google daha önce çeviri hizmetinin sözlüğünü cihazlara indirerek kullanılmasına olanak sağlamıştı; ancak sözlüğün yaptığı birebir çeviri, yabancı bir dildeki ince ayrımları algılayamıyordu. Bu durum ise Rusça ya da Çince gibi farklı alfabe ve köklere sahip dillerden yapılan çeviriyi anlaşılamaz hale getiriyordu. Bunun için nueral machine translation teknolojisini Google Çeviri uygulamasına ekleyen şirket, bunun artık her yerde kullanılabileceğini müjdesini vermiş oldu.

Çevrimdışı desteği alan diller ise şöyle sıralandı: Afrikaans, Arnavutça, Arapça, Belarusça, Bengalce, Bulgarca, Katalanca, Çince, Hırvatça, Çekçe, Danca, Hollandaca, İngilizce, Esperanto, Estonca, Filipince, Fince, Fransızca, Galiçyaca, Gürcüce, Almanca, Yunanca, Gucerati, Haitili, Creole, İbranice, Hintçe, Macar, İzlanda, Endonezya, İrlanda, İtalyan, Japon, Jannada, Kore, Letonca, Litvanca, Makedonca, Malayca, Maltaca, Marathi, Norveççe, Farsça, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, Svahili, İsveççe, Tamilce, Telugu, Tayca, Türkçe, Ukraynaca, Urduca, Vietnamca ve Galce.