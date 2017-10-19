Çevrimiçi Evlilikler Daha Avantajlı Olabiliyorlar

Bilim insanları sanılanın aksine, "online" olarak başlayan ilişkilerin standart tanışmalardan daha sağlıklı olabileceğini savunuyorlar.

Yeni ortaya atılan araştırmanın sonuçlarına göre, çevrimiçi olarak başlayan tanışmalar, çiftlerin yüz yüze gerçekleştirdiklerinden daha uyumlu olma olasılığına sahip.

Ancak araştırmacılar, eş bulma sitelerinde başlayan bu girişimlerin, tamamen çift olma hedefine hizmet etmesinden dolayı başarının daha yüksek olabileceğine de dikkat çekiyorlar.

Aslında genel olarak, "Eşini nereden buldun?" sorusuna "İnternetten…" diyerek cevap vermek biraz sıkıcı olsa da yapılan yeni araştırmaya göre, bu durum çiftler arasında zamanla sıkıntı olmaktan çıkabiliyor.

Elbette, "anaokulundan beri birbirimize aşıktık zaten…" gibi cevaplar romanlardaki kadar romantik olsa da biliyoruz ki bu tür ilişki hikayelerine artık çok rastlanılamıyor.

Günümüzde insanlar bir metroda ya da otobüste görerek beğendikleri "hayallerini süsleyen" ilişkilere, arkadaşlık, evlilik veya sosyal medya sitelerinden de ulaşabiliyorlar.

İngiltere'de bulunan Essex Üniversitesi'nde yayınlanan araştırmanın gazetelere yansıyan sonuçlarına göre, insanlar hayat arkadaşı olarak seçebilecekleri eşlerini artık arkadaşlık veya evlilik sitelerinden bulmayı tercih ediyorlar. Bu durum, sosyal toplum yapısının her grubu içinde de son derece olumlu kabul ediliyor.

Konuyla ilgili yapılan istatistikler, çevrimiçi başlayan arkadaşlıkların evliliğe dönüşmesinin daha istikrarlı ve kalıcı olduğuna dikkat çekiyor.

İstatistikler, son 10 yılda başlayan ve benzer amaçlar güden eşleşmelerin başarı oranlarının, standart tanışmalardan daha kalıcı olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik araştırmaya göre, "online" ilişkilerin nihayetinde bir evlilik olma katsayısı da oldukça yüksek olarak kayıt edilmiş.

Bunun sebebi olarak benzer hizmet veren sitelerin "tanış ve evlen" güdüsünü kullanıcılara daha kolay empoze ediliyor olması gösteriliyor. Çiftler bu tip amaca hizmet eden web sitelerinde otomatik olarak sonuç odaklı davranmakta bir sakınca görmüyorlar. Kısaca duruma zaten hazır olduklarından daha hızlı davranabiliyorlar.

Araştırma, çevrimiçi gerçekleşmesi mümkün olan bu tür evliliklerde, eşcinsel çiftlerin daha ağırlıklı olduğuna da dikkat çekiyor.