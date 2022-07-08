Çevrimiçi Ortamlarda Yapılan Hakaretlere Bir Yıla Kadar Hapis Cezası Yasası Onandı

Japonya'da "çevrimiçi ortamlarda hakaret içerikli" paylaşımlarda bulunmak, geçtiğimiz gün yasaya geçirilen yeni kanunla birlikte bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Çevrimiçi ortamlardaki hakaretlerinden hüküm giyen kişiler 300.000 yen'e kadar (2.200 doların biraz üzerinde) para cezasına çarptırılabilecek. Daha önce ceza 30 günden az hapis ve 10.000 yen'e (yaklaşık 75 dolar) kadardı.

Yasa, ifade özgürlüğünü etkileyip etkilemediğini belirlemek için üç yıl içinde yeniden incelenecek. Bu ayrıca yeni tasarıyı eleştirenler tarafından dile getirilen bir endişe olarak da kayıtlara geçiyor. Kararın yandaşları ise ülkede siber zorbalığı azaltmak için bu tür yasaların gerekli olduğunu söyledi.

Japonya'da Hakaret Yasasıyla İlgili Tartışmalar Büyüyor

Ancak Japonya'da ceza avukatı olan Seiho Cho, yasanın geçmesinden sonra CNN'e verdiği demeçte neyin hakaret sayıldığına dair net tanımlar olmadığını belirtti. Kanun hakaretin, biri hakkında belirli bir gerçeğe işaret ederken birini küçük düşürmek olarak sınıflandırdığı karalamanın aksine, hakkında belirli bir gerçek olmadan birini küçük düşürmek anlamına geldiğini söylüyor. Yani büyük ölçüde iftiralara odaklanıyor. Seiho Cho yeni yasayı şu şekilde özetliyor:

"Şu anda birileri Japonya liderine aptal dese bile revize edilmiş yasa kapsamında hakaret olarak sınıflandırılabilir."

Japon yetkililer, çevrimiçi ortamlarda tacize maruz kalan realite televizyon yıldızı Hana Kimura'nın intihar ederek ölümünün ardından siber zorbalığa karşı önlem alma kararı aldı. Annesi ölümünden sonra daha fazla siber zorbalık karşıtı politikalar için hükûmeti zorladı. Çoğu araştırma çocuklar ve ergenler üzerinde yapılmış olsa da bazı araştırmalar intihar davranışları ile siber zorbalık arasında bir ilişki olduğunu göstermekte.

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