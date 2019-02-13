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Chadwick Boseman, Netflix Filminde Başrol Oynayacak

Chadwick Boseman, Netflix Filminde Başrol Oynayacak
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Marvel’ın ilk siyahi süper kahraman filmi Black Panther’da gösterdiği performansla sükse yapan Chadwick Boseman, BlacKkKlansman yönetmeni Spike Lee’nin Netflix’in için çekeceği yeni filminde başrol oynayacak.

Emmy Ödüllü ve iki Akademi Ödülü adaylığı olan Spike Lee, son olarak yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği BlacKkKlansman filmiyle Cannes Film Festivali Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü. 

Başrollerinde John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier ve Tophier Grace’in olduğu film, En İyi Film Oscarı’na aday gösterilen yapımlar arasında yer alıyor.

Spike Lee Blackklansman

BlacKkKlansman ile büyük beğeni toplayan Lee, bir sonraki projesini Netflix için hayata geçirecek. Usta yönetmenin, yeni filmini mart ayında çekmeye başlayacağı belirtiliyor. 

Variety, Black Panther’in yıldızı Chadwick Boseman'ın, Da 5 Bloods adlı filmde başrol oynayacağını bildirdi. Film, savaşta kaybettikleri masumiyetlerini bulmak için geri dönen bir grup Vietnam gazisinin hikayesine odaklanıyor. Boseman'ın filmdeki rol arkadaşları, Delroy Lindo ve Jean Reno olacak. 

Lee, Da 5 Bloods’un senaryosunu BlacKkKlansman'da birlikte çalıştığı Kevin Willmott ile birlikte yazıyor. Senaryo aslen, 1991'deki Rocketeer filminin arkasındaki isimler olan Danny Bilson ve Paul DeMeo tarafından kaleme alınmıştı. Lee ve Willmott ise senaryoya kendi perspektiflerini yansıtacak. 

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