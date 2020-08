Chadwick Boseman Ölüm Haberi Paylaşımı Twitter'da Rekor Kırdı!

Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 43 yaşında kolon kanseri nedeni ile hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın ölüm haberi sosyal medya hesapları üzerinden duyurudu. Twitter, Chadwick Boseman ölüm haberi paylaşımının rekor kırdığını duyurdu. Rekor kıran paylaşım ile ilgili detaylar haberimizde.

16 Şubat 2018 tarihinde vizyona giren Black Panther filmindeki Kral T'Challa rolü ile tanıdığımız Chadwick Bosemen'a 2016'da kolon kanseri teşhisi konuldu. 4 yıldır kolon kanseri ile mücade eden Chadwick Boseman, maalesef bu savaşı kaybederek 28 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Kanseri dördüncü evreye ulaşan Boseman, son günlerini ailesi ile birlikte geçirdi.

Boseman'ın ölümü sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Ölüm haberi Twitter'da milyonlarca yorum, beğeni ve retweet alarak yeni bir rekor kırdı. Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre Boseman'ın ölüm haberi paylaşımı tüm zamanların en çok beğeni alan tweeti oldu. Söz konusu tweet 7 milyonun üzerinde beğeni, 3 milyonu aşkın retweet aldı. Ayrıca söz konusu tweete 163 binden fazla yorum yapıldı.

Kolon kanseri nedeni ile hayatını kaybeden Boseman'ın ölüm haberi paylaşımında "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu" ifadelerine yer verilmişti.

Chadwick Boseman, Black Panther rolüyle ilk olarak 2016 yılında Captain America: Civil War filminde izleyicilerin karşısına çıkmıştı. 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman, Black Panther rolü ile 2018 yılında Black Panter, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmlerinde de yer aldı.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP