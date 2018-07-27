Charlie’nin Yeni Melekleri Belli Oldu!

2000’li yılların en güzel filmlerinden birisi olan Charlie’s Angels, Türkçe adıyla Charlie’nin Melekleri yeniden beyaz perdede boy göstermeye hazırlanıyor. Yeni filmin yönetmen koltuğunda oturacak olan Elizabeth Banks, uzun zamandır aradığı meleklerini sonunda buldu.

2000 yılında aynı adlı diziden beyaz perdeye uyarlanan Charlie’nin Melekleri, o dönemin en sevilen filmlerinden birisi olmayı başarmıştı. 2003’te gelen devam film, ABD gişelerinde hayal kırıklığı yaratsa da, global çapta 259 milyon dolar hasılat toplamayı başarmıştı.

Drew Barrymore, Lucy Liu ve Cameron Diaz üçlüsünün oyunculukları ile hayat bulan bulan Charlie’nin Melekleri, bir devam filmi yerine hikayeyi baştan kurgulayan bir remake yapım olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Elizabeth Banks

Yönetmenliğini Elizabeth Banks’in yapacağı filmde yeni melekler, Kristen Stewart, Ella Balinska ve Naomi Scott olacak. Ayrıca adını Power Rangers ile duyuran Naomi Scott'ın, aynı yıl içinde vizyona girecek olan Aladdin’de Prenses Jasmine rolüne hayat vereceği bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım.

Yeni Charlie’nin Melekleri filminin senaryosunu Banks ve David Auburn kaleme alıyor. Filmin prodüktörü ise Max Handelman olacak. Öte yandan Banks’ın, senarist, yapımcı ve yönetmenlik dışında filmde Charlie’nin Melekleri'nin gizemli sesi Charles Townsend olarak da rol alabileceği söyleniyor.

Sony Pictures Entertainment tarafından çekilecek olan Charlie’nin Melekleri, 27 Eylül 2019’da vizyona girecek.